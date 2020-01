Fußballcamp, Luftqualität bis Leonardo da Vinci - das ehrenamtliche Angebot von Ford begeistert alle (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Köln (ots) - - 1.324 Ford Beschäftigte engagierten sich ehrenamtlich imabgelaufenen Jahr- Umgesetzt wurden 121 gemeinnützige Projekte- Trend zu weniger Projekten mit größeren Freiwilligen-Teams- Ford Fund förderte Ehrenamts-Projekte mit über 75.000 Euro in DeutschlandAuch 2019 bewegte sich das ehrenamtliche Engagement der Ford-Beschäftigtenwieder auf gewohnt hohem Niveau: 1.342 Ford Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterengagierten sich ehrenamtlich an den drei deutschen Standorten des Unternehmensin Köln, Aachen und Saarlouis. Dabei setzten sie 121 gemeinnützige Projekte infast 20.000 Stunden um. Im Vergleich zum Vorjahr, als 1.193 Freiwillige noch 148Projekte in Angriff nahmen, wird damit der Trend zu weniger Projekten mitgrößeren Teams deutlich.Der aktivste Zeitraum war einmal mehr im Herbst, in dem der Automobilherstellerjedes Jahr weltweit den so genannten Global Caring Month ausruft. Allein indiesem Zeitraum waren mehr als 450 Beschäftigte in über 30 Projekte involviert,die Ford mit 70.000 Euro unterstützte.Große Aufmerksamkeit zog das Gemeinschaftsprojekt mit demLeonardo-Da-Vinci-Gymnasium in Köln und einem Landschaftskünstler auf sich.Anlässlich des 500. Todestag von Leonardo da Vinci realisierten zwei DutzendFord Beschäftigte auf 2.000 Quadratmetern ein Rasen-Kunstwerk mit 90geometrischen Rasenzeichnungen inspiriert durch Leonardo da Vincis"Vitruvianischer Mensch". Zusätzlich wurden zahlreiche Workshops mitLeonardo-Modellbau und physikalischen Experimenten durchgeführt.Ein ganz aktuelles Thema griff im November ein Projekt bei derJohannes-Gutenberg-Schule ebenfalls in Köln auf. Zehn Beschäftigte erarbeitetenmit circa 30 Schülern ein Verfahren zur Messung der Luftqualität. Mit einerfinanziellen Unterstützung der Ford Stiftung konnte die Schule Mess-Sensoren,USB-Powerbanks sowie einen Router anschaffen, mit denen eine Versuchsanlage mit15 mobilen Messstationen aufgebaut wurde. Die Schüler schrieben selbst einProgramm, in das die gewonnenen Messdaten automatisch einfließen und so über dieZeit beobachtet werden können.Erneut wurden auch Bildungsprojekte unterstützt, z.B. Schüler-Mentoring oderBrandschutz-Früherziehung in Kindergärten und Grundschulen. Viele andere, zumTeil schon seit vielen Jahren wiederkehrende Kooperationen begleiteten Seniorenzu Ausflügen, renovierten Außenanlagen oder initiierten Aktivitäten fürObdachlose und Geflüchtete. Ebenfalls erfolgreich war die dritte Büchersammlungdes Automobilherstellers für eine studentische Initiative der TH Köln. Mit demVerkaufserlös aus 3.500 gespendeten Büchern wird der Bau einer Schule inTansania unterstützt.Ehrenamtliches Engagement hat bei Ford in Deutschland eine lange Tradition. SeitBeginn der so genannten Community Involvement Initiative im Mai 2000 haben sichalleine in Deutschland rund 18.500 Ford Beschäftigte mit 2.350 Projektenengagiert, was sich auf insgesamt mehr als 283.000 Arbeitsstunden für dasGemeinwohl summiert.Insgesamt steuerte der Ford Fund, die gemeinnützige Stiftung der Ford MotorCompany, allein in Deutschland neben mehr als 75.000 Euro für Ehrenamts-Projekteweitere 175.000 Euro für weitere Bildungsprojekte bei.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4504878OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell