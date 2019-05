Fußballbundesligisten verantwortlich für neun Millionen Einweg-Plastikbecher: Deutsche Umwelthilfe fordert Umstieg auf Mehrweg

Berlin (ots) - Borussia Dortmund, Schalke 04, Hamburger SV und der1. FC Köln verursachten den meisten Einwegbechermüll in der Saison2018/19 - Der Umstieg auf Mehrwegbecher bei Bayern Münchenverringerte den Abfallberg der Bundesliga um 1,4 MillionenEinweg-Plastikbecher - Deutsche Umwelthilfe warnt vor Greenwashingmit biologisch abbaubaren Einwegbechern - DFL-Chef Christian Seifertsollte Umweltschutzleitlinien für den Bundesligaspielbetriebbeschließen und Borussia Dortmund den angekündigten Umstieg aufMehrwegbecher umsetzenEin Müllberg von mehr als neun Millionen Einweg-Plastikbechernsammelte sich in der Saison 2018/19 in den Arenen der ersten undzweiten Fußball-Bundesliga an. Dies ist das Ergebnis aktuellerBerechnungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Durch den massenhaftenEinsatz von Einwegplastikbechern werden Ressourcen verschwendet, dasKlima belastet und die Umwelt zugemüllt. Für die neue Saison fordertdie DUH von allen Bundesligisten den Einsatz von Mehrwegbechern. DerVerband der Bundesligaprofivereine, die Deutsche Fußball Liga (DFL),sollte zudem umgehend Umweltleitlinien für den Bundesligaspielbetrieberarbeiten und verabschieden, die auch den Einsatz von Mehrwegbechernvorsehen. Wiederverwendbare Becher sind der beste Weg, um Abfälle zuvermeiden sowie Ressourcen und CO2-Emissionen einzusparen.Den mit Abstand größten Müllberg von mehr als eineinhalb MillionenPlastikbechern verursachte Borussia Dortmund. Allein die vier VereineBorussia Dortmund, Schalke 04, Hamburger SV und der FC Köln sind fürdie Hälfte aller verbrauchten Plastikbecher in der ersten und zweitenLiga verantwortlich. Diese Vereine tragen somit eine besonders großeVerantwortung.Im Vergleich zur letzten Saison 2017/18 sanken dieEinwegbecherzahlen in der aktuellen Spielzeit erstmals seit vielenJahren um 2,3 Millionen. Allein der Umstieg des aktuellen MeistersBayern München auf ein Mehrwegsystem zu Beginn dieser Saisonverringerte den Becherverbrauch um 1,4 Millionen. Ein wichtigerErfolg für die Umwelt und auch die Arbeit der DUH. Andere Vereinesollten folgen und auf Mehrweg umsteigen, denn insgesamt ist derVerbrauch von Einwegbechern in Fußballstadien mit mehr als neunMillionen noch immer viel zu hoch."Während die EU endgültig eine Richtlinie verabschiedet hat, umunökologisches Einweg-Plastikgeschirr zu verbieten, fallen indeutschen Stadien immer noch Unmengen an Einwegbechern an. Dass auchdie Fans Mehrwegbecher und Umweltschutz wollen, zeigen die Petitionenan Borussia Dortmund und den VfL Osnabrück mit zusammen mehr als100.000 Unterstützern eindrucksvoll. Für unnötige Abfallberge gibt eskeine Akzeptanz mehr und deshalb sollten alle Bundesligavereineschnellstmöglich umstellen und auf Mehrweg setzen", fordert dieStellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.Die bisherige Zurückhaltung des Fußballverbands DFL bei den ThemenAbfallvermeidung und Umweltschutz ist für die DUH nicht längerhinnehmbar. "Umweltschutz muss ebenso ein selbstverständlicherBestandteil der Arbeit der DFL werden, wie die Verhandlung vonFernsehgeldern", sagt Metz."Borussia Dortmund war hoffentlich zum letzten MalNegativspitzenreiter beim Anfall von Plastikbechermüll in derBundesliga. Mehr als 1,5 Millionen Einwegbecher kamen in dieserSaison im Signal-Iduna-Park zusammen. Wir nehmen den DortmunderGeschäftsführer Carsten Cramer beim Wort, als er im Juni 2018 imGespräch mit der DUH und dem Initiator einer erfolgreichenBVB-Mehrwegpetition Nick Heubeck einen Umstieg auf Mehrwegbecherzusicherte. Das ist nun ein Jahr her und die Umsetzung muss jetztauch erfolgen", sagt der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft ThomasFischer.Fischer warnt vor dem Einsatz angeblich umweltfreundlicherEinwegbecher aus dem Biokunststoff Polymilchsäure: "Der Einsatz vonBioplastikbechern ist reines Greenwashing und hat mit Umweltschutznichts zu tun. Der Anbau und die Verarbeitung von Pflanzen fürBiokunststoffbecher belasten Gewässer und Böden. Die Kompostierungder Becher ergibt keinen Sinn, weil weder Nährstoffe entstehen, nochBodensubstrat aufgebaut wird. Deshalb landen die Einwegbecher in derVerbrennung und wertvolle Rohstoffe gehen für immer verloren."Beim Ausschank von Getränken in Stadien spielen neben derUmweltfreundlichkeit auch Sicherheitsaspekte eine wichtige Rolle.Inzwischen werden erfolgreich sicherheitsoptimierte Mehrwegbechereingesetzt, die leichter als bisherige Modelle sind, über abgerundeteKanten verfügen und am Boden abgeschrägt sind, sodass sie sich imFalle eines Wurfes in Sekundenschnelle entleeren. Mehrwegbecher sindalso eine sichere Sache.Links:Übersicht zu den Becherverbräuchen der deutschen Bundesligisten:http://l.duh.de/p190522Mehr Informationen zu Mehrwegbechern in Stadien:http://www.duh.de/becherInformationen zur Klimafreundlichkeit von Mehrwegbechern aufGroßveranstaltungen: https://www.mehrweg-mach-mit.de/event-becher/Petition der DUH und des Fans Fredy Engel an den VfL Osnabrück zurUmstellung auf Mehrwegbecher: http://chng.it/sBGGHCzpKmPressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft0151 18256692, 030 2400867-43, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell