Fußball unterstützt #Alltagshelden - DSC Arminia und das Klinikum Bielefeld (FOTO)

Bielefeld (ots) - Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und oft ergeben sich gerade in der Krise ganz neue Ideen, Lösungen und Wege.Das Klinikum Bielefeld freut sich sehr über eine Kooperation mit dem DSC Arminia Bielefeld unter dem Motto "Fußball unterstützt #alltagshelden". Der ostwestfälische Traditionsverein unterstützt das Klinikum aktiv in der Bewältigung der Corona-Krise und bekundet damit seine Solidarität und Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeiter*innen, die sich in diesen Zeiten in besonderem Maße für die Gesundheit der Menschen in unserer Stadt einsetzen.Klinikum versteigert Original signierte #alltagshelden-Trikots von Arminia StarsDas Klinikum Bielefeld versteigert zugunsten der Mitarbeiter*innen Original signierte #alltagshelden-Trikots von Arminias Stars.Dabei handelt es sich natürlich nicht um irgendwelche Trikots, sondern um handsignierte Unikate des DSC Arminia Bielefeld aus einer der erfolgreichsten Spielzeiten der jüngeren Vereinsgeschichte. Mit 51 Punkten steht die Arminia aktuell auf Platz 1 der 2. Fußball-Bundesliga vor den Verfolgern VfB Stuttgart und Hamburger SV. Mit 10 Punkten Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz ist der Sprung in die 1. Liga so greifbar wie nie. Wer hier ein Trikot ersteigert, sichert sich jedoch nicht nur eine besondere Erinnerung an eine historische Saison, er tut auch aktiv etwas für unsere #alltagshelden. Denn der Erlös der Trikot-Versteigerungen kommt unmittelbar den Mitarbeiter*innen auf des Klinikums Bielefeldzu Gute. Eine tolle Möglichkeit also für jeden, Danke zu sagen! Hier geht es zur Versteigerung: http://www.fussball-unterstuetzt-alltagshelden.deWeitere gemeinsame Aktionen werden folgen. Den Auftakt der Zusammenarbeit bildet eine wunderbare, persönliche Botschaft des Bielefelder Publikumslieblings Reinhold Yabo: https://bit.ly/2x4ad9m"Die Unterstützung des DSC Arminia Bielefeld ist ein tolles Zeichen der Solidarität und Anerkennung. Ich freue mich persönlich sehr darüber, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern damit ein ganz besonderes Dankeschön zukommen lassen können. So wird die Wertschätzung ihres außerordentlichen Engagements in diesen schwierigen Zeiten auch spürbar. Wir haben in den vergangenen Wochen schon oft gehört, dass die Bewältigung der Corona-Pandemie kein Sprint über die Kurzstrecke, sondern ein Marathon wird. Wir müssen unsere besonderen Anstrengungen also noch eine lange Zeit aufrechterhalten. Die Aktionen im Rahmen unserer Kooperation sollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, durchzuhalten und weiterzumachen. Und dabei kann jeder Bielefelder und jede Bielefelderin mithelfen!", kommentiert Michael Ackermann, der Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld, die gemeinsame Aktion.Pflegekräfte und Ärzt*innen geben täglich ihr Bestes, um jede/n einzelne/n Erkrankte/n optimal zu versorgen und sich selbst dabei bestmöglich zu schützen. Aber auch die Mitarbeiter*innen aus Technik, Labor, Reinigungsdienst und vielen weiteren Berufsgruppen am Klinikum Bielefeld tun alles dafür, die Krise zu bewältigen und das Corona-Virus erfolgreich zu bekämpfen. Und das wird gesehen!Ziel der Kooperation ist es, dieses außergewöhnliche Engagement wertzuschätzen - und das nicht nur mit warmen Worten, sondern mit konkreten Maßnahmen, die unmittelbar den #alltagshelden zu Gute kommen. Zu diesem Zweck wird es in den kommenden Wochen weitere gemeinsame Aktionen von DSC Arminia und dem Klinikum Bielefeld geben, an denen auch die Bielefelder*innen aktiv mitwirken können.Pressekontakt:Axel DittmarKliniksprecher/Leiter UnternehmenskommunikationklinikumbielefeldUnternehmenskommunikationTeutoburger Straße 50, 33604 BielefeldE-Mail: axel.dittmar@klinikumbielefeld.deTelefon: +49 05 21. 5 81 - 20 81Mobil: +49 01 73. 2 09 90 39Internet: http://www.klinikumbielefeld.deKlinikum Bielefeld auf Facebook: http://www.facebook.com/klinikumbielefeldWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/81981/4581342OTS: Klinikum Bielefeld gem. GmbHOriginal-Content von: Klinikum Bielefeld gem. GmbH, übermittelt durch news aktuell