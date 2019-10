München (ots) - Kaum ein Bundesligawochenende vergeht ohne neueDiskussionen um Schiedsrichterentscheidungen. Daran hat auch der 2017eingeführte Videobeweis nichts geändert. Zudem sorgen neue Regeln wiedie Gelbe Karte für Trainer für Aufregung. Auch in der Saison 2019/20bleibt der Schiedsrichter also die Reizfigur im Fußball - fürSpieler, Trainer, Fans und auch die Medien.Daher wird sich die nächste Ausgabe von "Sportschau Thema" ganzden Schiedsrichtern im Fußball widmen. Die Sendung, am 29. Oktober2019 ab 23:30 Uhr live im Ersten, soll zeigen, was Schiedsrichterwirklich leisten, wie anspruchsvoll ihre Arbeit ist und wie derAlltag der Bundesligaschiedsrichter aussieht. Außerdem wird dieSituation in den unteren Ligen thematisiert, in den Schiedsrichterimmer wieder mit Beleidigungen und Gewalt konfrontiert werden.Moderatorin Jessy Wellmer begrüßt im Studio hochkarätige Gäste:Deniz Aytekin, Schiedsrichter des Jahres 2019, HSV-Trainer DieterHecking, der direkt im Anschluss an die Pokalpartie gegen den VfBStuttgart ins Studio kommen wird, Fußballnationaltorhüterin AlmuthSchult, in ihrer Jugend selbst als Schiedsrichterin aktiv, undSchiedsrichter-Experte Alexander Feuerherdt.Neben den Studiogesprächen werden hintergründige Filme zu sehensein: Hierzu gehört auch die exklusive Begleitung von Deniz Aytekinund seinem Team rund um das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig unddem VfL Wolfsburg (19. Oktober 2019) mit Ausschnitten aus demFunkverkehr und besonderen Einblicken in das KölnerVideo-Assist-Center (VAS). Zudem wird die Arbeit eines Kickboxersdokumentiert, der im Raum Hannover als Schiedsrichter bei sogenanntenProblemspielen, die als besonders gefährlich gelten, eingeteilt wird.Bei einem Wettkampf wird sich außerdem Fredi Bobic, Sportvorstand vonEintracht Frankfurt und Ex-Stürmer, mit dem FIFA-AssistentenChristian Gittelmann messen: Wer von beiden trifft häufiger dierichtige Abseitsentscheidung?"Sportschau Thema - Der Fußball und seine Reizfigur: Was leistenSchiedsrichter wirklich?" läuft am 29. Oktober 2019 ab 23.30 Uhr.Direkt davor fasst die Sportschau zwischen 22:00 und 23:30 Uhr alleDFB-Pokal-Begegnungen des Abends aus der 2. Hauptrunde zusammen.Unter anderem stehen folgende spannende Spiele auf dem Programm: SCFreiburg - 1. FC Union Berlin, Hamburger SV - VfB Stuttgart, BayerLeverkusen - SC Paderborn 07 und VfL Bochum - FC Bayern München.Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.dewww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell