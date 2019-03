"Fußball für Freundschaft" eröffnet die siebte Saison

Finanztrends Video zu



Moskau (ots/PRNewswire) - Heute wird die siebte Saison desInternationalen Sozialen Programms für Kinder "Fußball fürFreundschaft" gestartet, die von der Öffentlichen Aktiengesellschaft"Gazprom" (PAO "Gazprom") realisiert wird, die ein offiziellerPartner der UEFA Champions League ist. Finalveranstaltungen finden inder Hauptstadt Spaniens, Madrid, vom 28. Mai bis zum 2. Juni statt.Das Hauptziel des Projektes ist Unterstützung des Sports unter denKindern und den Jugendlichen, Förderung der Werte der gesunden undaktiven Lebensweise sowie Entwicklung bei der jungen Generation desAnsehens an Vertreter verschiedener Nationalitäten und Kulturen.Jungen und Mädchen, darunter mit der Invalidität, nehmen jährlicham Programm "Fußball für Freundschaft" teil, indem sie Neun Werte desProjekts fördern: Freundschaft, Egalität, Gerechtigkeit, Gesundheit,Frieden, Anhänglichkeit, Sieg, Traditionen und Ehre.Im Rahmen der siebten Saison des Programms "Fußball fürFreundschaft" werden Veranstaltungen in verschiedenen Ländern derWelt organisiert. Während der Öffentlichen Auslösung wird dieAufstellung gemischter Internationaler Auswahlmannschaften derFreundschaft bestimmt. Im Rahmen der ökologischen Initiative desProgramms werden die Auswahlmannschaften zu Ehre seltener undverschwindender Tierarten genannt. Auch findet das Feiern desInternationalen Tages des "Fußballs für Freundschaft" statt - Kinderund Erwachsene aus verschiedenen Ländern unterstützen das Projekt,nehmen an Spielen für Freundschaft und Vorführstunden teil sowiebinden Freundschaftsarmbänder vor - das offizielle Symbol, das denblauen und den grünen Faden darstellt, die den friedlichen Himmelüber dem Kopf und die Farbe des Fußballfeldes verkörpern.Junge Journalisten aus verschiedenen Ecken des Planeten üben ihreKräfte im Internationalen von Kindern geleiteten Pressezentrum, wosie Veranstaltungen der neuen Saison des "Fußball für Freundschaft"behandeln. Die Jugendlichen bekommen notwendige Fertigkeiten desBerufs des Reporters, sie können neue Kenntnisse während derFinalveranstaltungen anwenden und bekommen eine Möglichkeit, mit denführenden Massenmedien der Welt als freie Reporterzusammenzuarbeiten.Unter jungen Teilnehmern werden in diesem Jahr nicht nurJournalisten, Spieler und Trainer anwesend sein, sondern auch JungeReferees - Studierenden der Schiedsrichter aus verschiedenen Ländern.Sie alle werden für einige Tagen zu einem Teil des InternationalenLagers für Freundschaft und besuchen Sport- undAusbildungsveranstaltungen: Workshops von bekannten Fußballspielern,Unterricht unter der Leitung Junger Trainer sowie Workshops undSpiele im Rahmen der Schule der "Neun Werte".Im Verlauf der Finalveranstaltungen findet das InternationaleForum "Fußball für Freundschaft" statt; zur zentralen Veranstaltungdes Programms wird die Weltmeisterschaft im "Fußball fürFreundschaft", deren Finale ganz im Herzen Madrids, auf dem zentralenPlatz Plaza-Major stattfindet. Zum Schluss der siebten Saisons desProjekts "Fußball für Freundschaft" fahren die Teilnehmer derAbschlussveranstaltungen zum Finalspiel der UEFA Champions League2019, das auf dem Stadion "Wanda Metropolitano" in Madridstattfindet."Das Programm "Fußball für Freundschaft", das von der PAO"Gazprom" realisiert wird, erzieht mittels des Sports den Kindernallgemein-menschliche Werte an, gleicht Barriere ab, gibt eineChance, die eigene Einberufung zu finden und gehört zu werden. DiesePlattform ermöglicht, Fertigkeiten der Arbeit in der interkulturellenUmwelt zu bekommen; auf solche Weise trägt sie der Herausbildung derglobalen Sportgemeinschaft bei." - hat Michel Puech gesagt, derGründer und Vorsitzender der Soccer Barcelona Youth Academy ist."Das Programm "Fußball für Freundschaft" ist bedingungslos einleistungsstarkes Instrument, das nicht nur soziale undwirtschaftliche Barriere zerstört, sondern auch uns dabei hilft, unsselbst und die Umstehenden zu verstehen, dank seiner globalenErfassung, der präzedenzlosen Popularität und positiven Werten, diedarin als Basis gelegt sind," - hat Ananya Kamboj, die JungeJournalistin aus Indien (15 Jahre alt), gesagt.Auskunftsinformation:Das Internationale Soziale Programm für Kinder "Fußball fürFreundschaft" wird von der PAO "Gazprom" seit 2013 realisiert.Schlüsselwerte, die von den Teilnehmern des Programms gefördertwerden, sind Freundschaft, Egalität, Gerechtigkeit, Gesundheit,Frieden, Anhänglichkeit, Sieg, Traditionen und Ehre. Das Programm"Fußball für Freundschaft" wird von UEFA, FIFA, vom InternationalenOlympischen Komitee, von Fußballföderationen verschiedener Länder,von internationalen Wohlfahrtsfonds für Kinder, berühmten Sportlernund führenden Fußballklubs der Welt unterstützt. Im Laufe dervergangenen sechs Saisons hat das Programm mehr als 5,5 Tausend derTeilnehmer vereinigt und mehr als 4,5 Millionen Befürworter gewonnen,einschließlich bekannter Sportler, Maler und Politiker.