Fußball: Zwei Spiele mit Turbine Potsdam live im rbb Fernsehen

Berlin (ots) - Der Ball rollt wieder im rbb Fernsehen. Der 1. FFC Turbine Potsdam bestreitet Anfang Juni innerhalb von vier Tagen zwei wichtige Partien im TV. Los geht es am 3. Juni mit dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen die SGS Essen. Am darauffolgenden Sonntag, 7. Juni, hält der Bundesligaspielplan das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München für die Elf von Trainer Matthias Rudolph bereit. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen finden beide Spiele ohne Zuschauer im Stadion statt. Das rbb Fernsehen überträgt beide Partien live. Das Spiel gegen den FC Bayern läuft ausschließlich im rbb-Kanal Brandenburg. Moderator der Sendungen ist Max Zobel. Reporterin Stephanie Baczyk meldet sich jeweils live aus dem Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam. Übersichtrbb FernsehenTurbine Potsdam gegen SGS Essen Mittwoch, 3. Juni 2020, 13.10 Uhr bis 15.15 Uhrrbb Fernsehen "Kanal Brandenburg" Turbine Potsdam gegen Bayern München Sonntag, 7. Juni 2020, 14.00 Uhr bis 16.00 UhrPressekontakt:Tobias PotratzTel 030 / 97 99 3 - 12 125tobias.potratz@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4611847OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell