Fußball-Weltmeisterschaft im WDR Hörfunk

Köln (ots) -Mehr als 2700 Live-Gespräche, 2600 Spieleinblendungen und 2500Beiträge sind während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland inden Radio-Programmen des WDR geplant - so viele wie bei keinemanderen Sportereignis bisher.WDR 2 ist bei allen 64 Spielen der Fußball-WM live dabei und richtetden Blick im Programm tagesaktuell auch auf Politik, die FIFA, Fans,Kultur sowie Land und Leute. Die Comedy liefert ein CopacabanaWM-Spezial. Über die WDR 2-App und WDR Event werden neben sämtlichenSpielen der deutschen Nationalmannschaft auch alle Partien ab demViertelfinale als Vollreportage übertragen. Premiere feiert darüberhinaus der Infobeitrag "WM in 90 Sekunden" für sprachgesteuerteSysteme wie Alexa, Siri und den Google Assistant.In der fünfteiligen Serie "Das Runde ins Eckige. Wie der Fußball inunserer Sprache rollt" blickt das WDR 3-Kulturmagazin "Mosaik"während der WM auf Fußball-Ausdrücke, die unsere Alltagsspracheprägen. Vor den WM-Partien ruft das WDR 3 Hörspiel zum "Anschwitzen".Hörspiele der Fußball-Reihe stehen unter hoerspiel.wdr.de zumkostenfreien Download zur Verfügung.Bei WDR 4 läuft ab dem 14. Juni die WM-Comedy "Callis und PoldisWM-Couch." Comedian Christian Schiffer kommentiert als "ReinerCalmund" und "Lukas Podolski" das Geschehen rund um das Turnier undholt sich Unterstützung von illustren Gästen aus der Fußballszene.Darüber hinaus begleitet WDR 4 die WM in Russland täglich imaktuellen Programm.WDR 5 "Westblick" (montags bis freitags, 17.05-17.45 Uhr) sendetWM-Geschichten aus dem Westen - zum Beispiel über den größtenFanartikelhersteller in NRW. Im "Funkhausgespräch" diskutieren am 14.Juni ab 20.05 Uhr (auch als Podcast zum Nachhören) dieSozialpsychologin Dagmar Schediwy, Fußballmanager HeribertBruchhagen, die Historikerin Marion Detjen und derPolitikwissenschaftler Tilman Mayer über die Frage: Fußball-WM - Wieviel Patriotismus darf es sein? Außerdem ab dem 14. Juni im Programm:Die WM-Comedy "Fußball is coming home" (donnerstags in "Neugiergenügt", 10.05-12.00 Uhr) und "Satire Deluxe": 11 Freundinnen(samstags, 11.05-12.00 Uhr).Die Fußball-Weltmeisterschaft prägt auch das Programm von WDR COSMO,dem jungen europäischen Kulturradio. Beim "COSMO Auswärtsspiel"können Hörerinnen und Hörer ungewöhnliche Fußball-Abende gewinnen -zum Beispiel bei einer marokkanischen Familie in Mönchengladbach beimSpiel Spanien vs. Marokko mitfiebern. Der kritische Blick auf denFußball-Weltverband FIFA fehlt auch bei COSMO nicht: Die Serie"Dreckiges Abseits" erzählt echte Geschichten von Funktionären ausder FIFA-Welt - dargestellt als kurze Krimi-Hörspiele und Videoclips.1LIVE hat mit "Deutscher Weltmeister" eine eigene WM-Hymne imProgramm. Der WM-Song von 1LIVE-Reporter Daniel Danger featuringGeezy (Max Giesinger) ist ein weiterer Versuch des umtriebigenGefahrenreporters, es in die Kabine der WM-Mannschaft zu schaffen -ob es ihm musikalisch gelingt?Im Kinderprogramm KiRaKa kommt während der WM Fußball-Experte Tom zuWort. Nach jedem Spiel der deutschen Mannschaft analysiert undkommentiert der Zehnjährige die Leistung der Spieler. Für jungeFußball-Fans gibt es außerdem das Quiz "Stadt, Land, Fußball". KiRaKawandelt das bekannte Kinderspiel für die WM um und erfindet neueRubriken. Die KiRaKa-Moderatoren fordern dabei die jungen Hörerinnenund Hörer heraus.Weitere Programmhighlights, Infos und Sendertermine zur WM in denWDR-Programmen unter:
www.wdr2.de
www.wdr3.de
www.wdr4.de
www.wdr5.de
www.cosmo-radio.de
www.1live.de
www.kiraka.de