Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 - Mit diesem Wetter müssen unsere Jungs in Russland rechnen (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die Fußballweltmeisterschaft in Russland startet am 14. Juni (istin vollem Gange). 32 Mannschaften werden dann wieder um den WM-Pokalkämpfen und das tun sie an insgesamt elf Spielorten, über ganzRussland verteilt. Zwischen Jekaterinburg am Ural und Kaliningradzwischen Polen und Litauen, zum Beispiel, liegen mehr als 3.000Kilometer. Zwischen St. Petersburg an der Ostsee und Sotschi amSchwarzen Meer sind es auch zweieinhalbtausend Kilometer. Da kommennicht nur Reisestrapazen auf die Mannschaften zu - sondern auchverschiedene Klimazonen. Mit welchem unterschiedlichen Wetter dieMannschaften und auch Fans in Russland zu rechnen haben, weiß MarioHattwig.Sprecher: In Russland herrscht sogenanntes kontinentales Klima.Das heißt, die meisten Spielorte sind so weit weg vom Meer, dass dasWetter sehr trocken und heiß ist. Als Fan sollte man aber auf jedenFall auch lange Hosen einpacken...O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 07 Sek.): "...wenn man weiter in dennördlichen Stadien unterwegs ist, denn da kann es durchaus auch imSommer mal recht frisch werden - so um die 15 Grad."Sprecher: So Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline.Deutschland spielt in der Vorrunde in Moskau und Kasan und hat hierwettertechnisch keine größeren Überraschungen zu befürchten. Anderssieht es im dritten Spielort aus, in Sotschi.O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 20 Sek.): "In Sotschi, ganz im Süden, dahat man dann doch ein ziemlich subtropisches Klima, weil einfachdiese Badewanne Schwarzes Meer in der Nähe ist. Da kommt sehr vielFeuchtigkeit in die Luft. Und wer schwüles Wetter, feuchtwarmesTreibhauswetter nicht gut verträgt, der hat da sicherSchwierigkeiten. Das heißt, der ein oder andere Spieler wirdwahrscheinlich doch schon seine Mühe damit haben."Sprecher: Gewinnt Deutschland die Gruppe F, steht das Achtelfinalein St. Petersburg an. Auch hier sollten sich Jogis Jungs auf eineBesonderheit einstellen, die "Weißen Nächte".O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 18 Sek.): "St. Petersburg liegt so weitim Norden, dass die Sonne, weil das nicht mehr weit zum Polarkreisist, nicht sehr viel unter den Horizont sinkt. Und das bedeutettatsächlich, selbst um Mitternacht und in den Stunden drumrum ist esso hell, dass man sogar noch Zeitung lesen könnte. Wer jetzt alsoEinschlafschwierigkeiten hat, der hat da wahrscheinlich mitSchwierigkeiten zu kämpfen."Sprecher: In diesem Fall wäre es besser, erst am Tag des Spielsanzureisen. Die meisten Probleme mit den unterschiedlichen KlimazonenRusslands und der großen Hitze könnten aber Teams haben, von denenman es vorher nicht gedacht hätte...O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 13 Sek.): "...die südamerikanischenMannschaften - zumindest jedenfalls die Spieler, die noch Zuhausespielen, denn in Südamerika ist jetzt Winter und nicht Sommer, wiebei uns, und zumindest die von daheim kommenden Spieler, die werdensich ganz gut umstellen müssen auf die Hitze des Sommers."Abmoderationsvorschlag:Ganz schön warm in Russland - hätte ich gar nicht gedacht, auchwenn es Sommer ist. In St. Petersburg sollte unsere Mannschaft bessernicht übernachten - nicht, dass die Jungs da kein Auge zubekommen,wenn es gar nicht dunkel wird. Mehr Infos und das verlässlicheWetter, auch für Russland, finden Sie unter www.wetteronline.de undin der Wetteronline-App.