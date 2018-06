Fußball-WM bringt Tipp-Kick den erhofften Aufschwung

SCHWENNINGEN (dpa-AFX) - Die Fußball-Weltmeisterschaft hat dem Spiele-Hersteller Tipp-Kick den erhofften Schub verschafft.



"Mit diesem Ansturm haben wir nicht gerechnet, das ist wirklich verrückt", sagte Geschäftsführer Mathias Mieg. "Wir haben jetzt schon mehr Figuren verkauft als normalerweise in einem ganzen Jahr." Zu Jahresbeginn hatte Mieg sich noch um das Geschäft mit den Zink-Figuren gesorgt und die Hoffnung geäußert, dass die WM das Geschäft ankurbele. Dass die Erwartungen nun sogar übertroffen wurden, liegt laut Mieg an der Werbeaktion eines Supermarktes, der Figuren ab einem bestimmten Einkaufswert an seine Kunden verschenkt./afa/DP/zb