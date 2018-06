Fußball-WM am Donnerstag und Freitag live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Zwei WM-Sendetage hintereinander im Zweiten: Am Donnerstag, 21.Juni 2018, und am Freitag, 22. Juni 2018, heißt es jeweils von 13.03bis 22.30 Uhr: "ZDF WM live". Auf dem Programm stehen am Donnerstagdie Partien Dänemark - Australien (14.00 Uhr), Frankreich - Peru(17.00 Uhr) und Argentinien - Kroatien (20.00 Uhr) sowie am Freitagdie Spiele Brasilien - Costa Rica (14.00 Uhr), Nigeria - Island(17.00 Uhr) und Serbien - Schweiz (20.00 Uhr).Durch die langen WM-Sendetage führen ab 13.03 Uhr ZDF-ModeratorJochen Breyer und ZDF-Experte Christoph Kramer sowie am späterenNachmittag und am Abend ZDF-Moderator Oliver Welke und ZDF-ExperteOliver Kahn. Auch internationale Fußball-Experten sind wieder zu Gastim ZDF-WM-Studio: Christian Karembeu, französischer Weltmeister von1998, der mit Real Madrid zwei Mal die UEFA Champions League gewann,ist am Donnerstag rund um das Live-Spiel Frankreich - Peru alsGesprächspartner dabei. Und am Freitag, wenn Brasilien zum zweitenVorrundenspiel gegen Costa Rica antritt, ist erneut Zé Roberto imStudio, früherer brasilianischer Nationalspieler und langjährigerBundesliga-Profi.Im Einsatz sind an den kommenden beiden WM-Tagen im ZDF auchHolger Stanislawski, der die Spiele analysiert, undZDF-Schiedsrichter-Experte Urs Meier. Katrin Müller-Hohenstein meldetsich zudem aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft inSotschi vor dem Spiel gegen Schweden.Darüber hinaus bietet die Rubrik "Kynast, Kreml, Kaviar" an beidenSendetagen im ZDF Wissenswertes aus Russland: Am Donnerstag berichtetZDF-Reporter Andreas Kynast über Russlands kritische Jugend, amFreitag über den Gazprom-Turm, den mit 462 Metern höchstenWolkenkratzer Europas, der in St. Petersburg gebaut wird.Das Zuschauerinteresse an der Fußball-WM ist weiter hoch. Das ZDFerreicht mit seiner gesamten Berichterstattung zurFußball-Weltmeisterschaft 2018 bisher insgesamt im Schnitt 7,90Millionen Zuschauer, bei einem Marktanteil von 41,0 Prozent. Diebisherigen zehn Live-Spiele im ZDF sahen durchschnittlich 9,44Millionen Zuschauer, bei einem Marktanteil von 46,0 Prozent. AmDienstag, 19. Juni 2018, erreichte das ZDF mit seiner gesamtenWM-Berichterstattung im Schnitt 5,62 Millionen Zuschauer und 31,8Prozent Marktanteil. Der Spitzenwert am Dienstag lag bei 11,91Millionen Zuschauer zum Ende der Partie Russland - Ägypten, die imSchnitt 9,83 Millionen Zuschauer verfolgten, bei einem Marktanteilvon 33,6 Prozent.Die ZDF-Live-Reporter bei den Partien am Donnerstag und Freitag:Dänemark - Australien: Claudia NeumannFrankreich - Peru: Oliver SchmidtArgentinien - Kroatien: Béla RéthyBrasilien - Costa Rica: Oliver SchmidtNigeria - Island: Martin SchneiderSerbien - Schweiz: Béla Réthyhttps://presseportal.zdf.de/pm/die-fifa-fussball-wm-2018-live-im-zdf/https://wm.zdf.dehttp://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell