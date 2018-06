Fußball WM in Russland: Online-Scheidung oder Single-Reise zu gewinnen! (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Das Legal Shopping Unternehmen iurFRIEND® AG (www.scheidung.de)startet heute sein außergewöhnliches Fußball WM - Gewinnspiel undverlost eine Online-Scheidung.Die eine Hälfte der 17 Millionen Ehepaare in Deutschland gucktFußball, die andere Hälfte in die Röhre. Wenn der Partner nur nochvor der Glotze sitzt, darf die Rote Karte gezeigt werden: Scheidung!Das WM-Gewinnspiel von Scheidung.de(www.scheidung.de/gewinnspiele/wm) offeriert eine Online-Scheidungund übernimmt die gesamten Scheidungsgebühren. Für den Neustart gibtes eine schöne Single-Reise zu gewinnen.Jeder gewinnt beim Scheidung.de Gewinnspiel:1. Preis: Eine kostenlose Online-Scheidung2. Preis: Eine Single-Reise (Adamare Single-Reisen) im Wert vonbis zu 1500 Euro3. Preis: Eine Gratis-Unterhaltsberechnung im Wert von 500 Euro4.-10. Preis: Ein Beratungsgutschein in Höhe von je 250 EuroAlle anderen Gewinner erhalten ein Gratis-Infopaket zum ThemaTrennung & Scheidung im Wert von je 14,95 Euro, das anonymisiert perEmail oder per Post geliefert wird.32 Mannschaften, 32 Länder, hunderte Millionen von Zuschauern. Was90 Minuten gut gehen kann, ist Non-Stop über 32 Tage kaum mehr zuertragen - Fußball mittags, Fußball nachmittags, Fußball abends.Wenn der Ehemann nur noch auf der Couch den Bundestrainer gibt,seine Arbeit und Familie vernachlässigt und sein einzigesNahrungsmittel flüssiges Brot ist, zückt die Ehefrau schon mal dieGelbe Karte."Tatsächlich können Fußball-Weltmeisterschaften dazu führen, dassein Tropfen Ehekrise zu viel das Fass endgültig zum Überlaufenbringt", weiß Christopher Prüfer, Mit-Gründer von iurFRIEND® AG. "Wirversuchen dann zunächst die Wogen zu glätten. Es reicht meistens aus,dem Ehemann dezent unser Scheidung-Gratis-Infopaket auf denWohnzimmertisch zu legen."Wenn es gar nicht mehr geht, hat der Partner die Option, dieGelb-Rote oder glatt die Rote Karte zu zücken und noch während derHalbzeitpause die Online-Scheidung(www.scheidung.de/online-scheidungsantrag.html) einzuleiten. Miteiner wunderschönen Single-Reise (www.adamare-singlereisen.de) kommenschnell wieder die guten Gedanken zurück.Ein Platzverweis muss nicht automatisch das Ende der Partnerschaftbedeuten. Gibt es noch eine Chance? Auf Ehe.de finden WM-GeschädigteTop-Tipps, interessante Infos und exzellente Eheberater.Mehr Informationen zum Thema Scheidung: So sieht der deutscheScheidungsalltag in Echtzeit aus:www.scheidung.de/deutscher-scheidungsalltag-in-echtzeit.htmlFür weiteres Bild- und Videomaterial kontaktieren Sie uns jederZeit gerne via presse@iurfriend.com.Über iurFRIEND® (Scheidung.de)iurFRIEND® (www.iurfriend.com) ist Deutschlands erste CuratedLegal Shopping Company. Das Legal Technologie Unternehmen verändertrasant den tradierten Rechtsmarkt mit webbasierten Rechtsprodukteninnovativ und konsequent zum Wohle der Kunden.Im Rechtsmarkt ist iurFRIEND®-Scheidung die neueste Generation derScheidung und bietet persönlichen Online- undVor-Ort-Scheidungsservice mit komplett digitalen Prozessen.iurFRIEND®-Unterhalt ist der "Unterhaltsservice-to-Go",iurFRIEND®-Lebenspartnerschaft bietet die bequeme und günstigeAuflösung einer Lebenspartnerschaft. Weitere Rechtsdienstleistungenerhalten dauernd die Marktreife und gehen online.iurFRIEND® setzt mit seinem einzigartigen Rechtsprodukte-Konzeptauf eine Kombination verschiedener Servicedienstleistungen: 24/7weltweiter Rund-um-die-Uhr-Service direkt per Telefon, perVideokonferenz und über die iurFRIEND®-Akte ganz ohne Anwaltsbesuche.Alle Rechtsprodukte werden zum garantierten Mindestpreis oder zumgünstigen Pauschalpreis angeboten. Im Vordergrund stehen immer dieKunden, die sich bei herkömmlichen Anwaltskanzleien sehr häufigsträflich im Stich gelassen fühlen. Die Legal Business UnternehmerDr. Christopher Prüfer, Jens Becker und Dr. Magnus Roos führen dasDüsseldorfer Internetunternehmen.Pressekontakt:Jens Beckerpresse@iurfriend.com+49 (0)211 99 43 95 - 19Original-Content von: Added Life Value® AG, übermittelt durch news aktuell