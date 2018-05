Berlin (ots) -Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) öffnet während derFußball-Weltmeisterschaft 2018 seine Türen zum Public Viewing.radioBerlin 88,8 vom rbb lädt ein zur "radioBerlin Fanmeile - im rbbganz oben" auf dem Dach des rbb-Fernsehzentrums amTheodor-Heuss-Platz. Antenne Brandenburg vom rbb feiert die Spiele inder "Antenne Fankurve" auf dem rbb-Gelände in Potsdam-Babelsberg.Fußball-Fieber im rbb vom Eröffnungsspiel am 14. Juni bis zum Finaleam 15. Juli!Die radioBerlin Fanmeile - im rbb ganz obenradioBerlin 88,8 vom rbb öffnet während der Fußball-WM die 14.Etage des rbb-Fernsehzentrums am Theodor-Heuss-Platz. "DieradioBerlin Fanmeile - im rbb ganz oben" bietet von derEröffnungsfeier bis zum Finale alle Spiele der WM. Täglich von 11.00bis 00.00 Uhr lädt die rbb-Dachterrasse mit ihrer großartigenAussicht auf Berlin zum Mitfiebern, Feiern und Entspannen ein.Natürlich bei freiem Eintritt."Die radioBerlin Fanmeile - im rbb ganz oben" hat im Innenbereicheine Fußballarena mit einer großen, hochmodernen LED-Wand. Drinnenund draußen gibt es weitere Monitore. Vor dem Spiel, in den Pausenund an den spielfreien Tagen lässt sich bei Kaltgetränken, Snacks,Kaffee und Kuchen entspannt über die neuesten Ergebnisse und diekommenden Begegnungen fachsimpeln.Besucherinnen und Besucher erreichen "Die radioBerlin Fanmeile -im rbb ganz oben" auf dem rbb-Fernsehzentrum über den Haupteingang ander Masurenallee 20. Innen- und Außenbereiche der Fanmeile sindrollstuhlgerecht. Die Plätze sind begrenzt, wer zuerst kommt, darfzuerst hinein. Größere Gruppen (bis zu 20 Personen) haben aufradioberlin.de die Möglichkeit, sich mit etwas Glück den Eintrittreservieren zu lassen.Als besondere Zugabe verlost radioBerlin 88,8 vom rbb an jedemSpieltag um 09.20 Uhr die exklusive "radioBerlin-VIP-Tribüne" auf derFanmeile inklusive Verpflegung für den Gewinner und 11 Freunde.Die Antenne FankurveAntenne Brandenburg vom rbb lädt Vereine und andere Gemeinschaftenin die "Antenne Fankurve" auf dem rbb-Gelände in Potsdam-Babelsbergein (Marlene-Dietrich-Allee 20). Während derFußball-Weltmeisterschaft gibt es dort Public Viewing im Grünen. Dazugehören alle WM-Spiele live auf einer großen Vidiwall, Leckeres vomGrill, kalte Getränke, Begegnungen mit Antenne-Moderatoren und in denFußball-Pausen die schönste Musik von der Antenne-Brandenburg-Disco.Wer dabei sein möchte, kann sich auf antennebrandenburg.de mitseinem Verein, seiner Initiative, dem Kollegenkreis oder eineranderen Gemeinschaft für einen Spieltag bewerben.Pressekontakt:Christoph MüllerTel 030 / 97 99 3 - 12 116christoph.mueller@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell