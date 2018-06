Fußball-WM 2018: WELT berichtet aus Russland, vom Lager der Nationalmannschaft und von Public-Viewing-Events in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -WELT informiert umfassend über die Fußball-Weltmeisterschaft 2018in Russland mit Reportern vor Ort und auf Deutschlands Fanmeilensowie Analysen und Expertengespräche im Studio. Alle wichtigenPressekonferenzen des DFB überträgt WELT live.Heute beginnt in Russland die 21. Fußball-Weltmeisterschaft. In 64Spielen kämpfen 32 Teams um den Einzug ins Finale, das am 15. Juli inMoskau stattfindet. Korrespondent Christoph Wanner und Reporter PaulWillmann berichten aus dem Gastgeberland über die Stimmung von Fansund Bevölkerung.Am 17. Juni spielt Weltmeister Deutschland sein erstes Match desTurniers - Gegner am Sonntag in Moskau ist Mexiko. Sportexperte DirkSchommertz wird im Lager der deutschen Nationalmannschaft vor Ortsein und die Spieler bei der Mission Titelverteidigung begleiten.Reporter Jens Reupert fängt die Atmosphäre auf den Fanmeilen undden Public-Viewing-Events in ganz Deutschland ein. Im TV-Studiopräsentiert Moderator Carsten Hädler auf der großen Vidiwall Analysenund diskutiert das Geschehen mit Fußball-Experte und Ex-Profi AxelKruse.Die Berichterstattung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 ab heute,14. Juni täglich auf WELTPressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell