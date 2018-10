Fußball-Länderspiel der Frauen: Deutschland - Österreich live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Erstes Länderspiel nach der erfolgreichen WM-Qualifikation voreinem Monat: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauentrifft am Samstag, 6. Oktober 2018, 14.00 Uhr, im Stadion Essen aufdas Team aus Österreich - das ZDF überträgt live. Bereits ab 13.45Uhr begrüßt ZDF-Moderator Sven Voss die Zuschauer zumFußball-Nachmittag im Zweiten, Reporterin ist Claudia Neumann.Als Chefcoach der DFB-Frauen wird auch in Essen erneut HorstHrubesch auf der Bank sitzen, dessen Fußballerkarriere bei Rot-WeißEssen Mitte der 70er Jahre Fahrt aufnahm. Als Interimstrainer ist erauch nach der erfolgreichen WM-Qualifikation über den Septemberhinaus gefordert, da die künftige Bundestrainerin MartinaVoss-Tecklenburg noch mit der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft umdas letzte WM-Ticket kämpft. Das DFB-Team der Frauen trifft erst zumzweiten Mal in seiner Länderspiel-Geschichte auf Österreich, das sichnicht für die WM qualifizieren konnte. Beim ersten Aufeinandertreffengewann Deutschland vor zwei Jahren mit 4:2.Im "aktuellen sportstudio" mit Moderatorin KatrinMüller-Hohenstein steht am Samstag, 6. Oktober 2018, 23.00 Uhr, deraktuelle Spieltag der Fußball-Bundesliga der Männer im Blickpunkt -mit dem Topspiel am Samstagabend zwischen Bayern München und BorussiaMönchengladbach.https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell