Fußball-Länderspiel Dänemark - Deutschland live im ZDF / Neuauflage des EM-Finales von 1992 (FOTO)

Mainz (ots) -25 Jahre nach der Fußball-Europameisterschaft 1992 in Schwedenkommt es im Rahmen eines Freundschaftsspiels am Dienstag, 6. Juni2017, zu einer Neuauflage des Finales zwischen Dänemark undDeutschland. Das ZDF überträgt die Begegnung ab 20.15 Uhr live ausdem Brøndby-Stadion in Kopenhagen. Moderator der Sendung ist JochenBreyer, für die Spielanalyse steht ZDF-Experte Sebastian Kehl bereit.Béla Réthy kommentiert.Dänemark hatte 1992 im Endspiel von Göteborg denEuropameister-Titel mit einem 2:0-Sieg gegen den amtierendenWeltmeister Deutschland sensationell gewonnen. Zum 25-jährigenEM-Jubiläum war die DFB-Auswahl der Wunschgegner des dänischenVerbandes. Man kennt sich: Åge Hareide, Trainer der dänischenNationalmannschaft, hat mit den Gladbachern Andreas Christensen undJannik Vestergaard, Thomas Delaney von Werder Bremen, Yussuf Poulsenvon RB Leipzig und Frederik Sörensen vom 1. FC Köln gleich fünfBundesliga-Legionäre in seinen Kader berufen.Für Bundestrainer Joachim Löw, der den Dänen einen "kreativen undbegeisternden Fußball" bescheinigt, ist das Spiel im Vorfeld desWM-Qualifikations-Pflichttermins gegen San Marino am 10. Juni 2017und vor dem Confed Cup in Russland (live im ZDF ab 18. Juni 2017) einerster Test des neuformierten Perspektivteams mit einigenNationalmannschafts-Debütanten.https://presseportal.zdf.de/pm/confed-cup-2017/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell