Fußball-Experte Reinhold Beckmann rechnet mit Überraschungen in der Bundesliga

Saarbrücken (ots) - Nach dem Wiederanpfiff der Bundesliga am 16. Mai rechnet der Fußball-Experte und Sportmoderator Reinhold Beckmann mit einigen Überraschungen. Beckmann sagte der "Saarbrücker Zeitung", angesichts von Geisterspielen müssten alle Vereine noch lernen, "was es bedeutet, ohne diese Woge von den Tribünen Fußball zu spielen. Wir werden überraschende Ergebnisse bekommen."Beckmann ergänzte, es werde Mannschaften geben, "die besser mit der Situation umgehen als andere, die eigentlich sportlich stärker sind". Außerdem werde "das Grundgefühl Fußball einigen Spielern vielleicht nicht mehr so ganz geläufig sein".Zugleich betonte Beckmann, die Liga erhalte in der Corona-Krise ein Privileg und habe daher eine besondere Verantwortung. Sie müsse nun beweisen, dass ihr Konzept auch funktioniere. "Ansonsten könnte der Wiederanpfiff zum Debakel für die Liga werden."