Fußball, David Trezeguet, Marokko-Botschafter für 2026: Hier gibt es die besten Bedingungen

Mailand (ots/PRNewswire) -"Ich bin überzeugt, dass Marokko sowohl den Spielern als auchallen Fußballliebhabern die besten Bedingungen bieten wird. Zusammenzum gleichen Ziel."(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658771/LaPresse_Logo.jpg )Dies ist der Tweet von David Trezeguet, Weltmeister von 1998 mitder französischen Nationalmannschaft, in seiner Rolle als Botschafterfür Marokko für 2026.Der ehemalige Stürmer von Juventus Turin wird die Kandidatur desafrikanischen Landes in seiner Werbekampagne repräsentieren, bei deres um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2026 geht und erstmals 48Mannschaften antreten werden.Auf dem 68. FIFA Kongress am 13. Juni wird etwas mehr darüberbekannt werden, wer das Turnier veranstalten wird. Nachdem dieoffiziellen Kandidaturen im letzten August veröffentlicht wurden,sind es zurzeit Marokko und Nordamerika, oder genauer die VereinigtenStaaten, Kanada und Mexiko, die um die Vergabe der Ausrichtungkonkurrieren.In zwei Wochen jedoch wird die Welt der Fußballelite beschließenkönnen, den Wettbewerb um die Nominierung wieder zu eröffnen, selbstunter der Annahme, dass ein Urteil den Auswahlprozess kippen könnte.Wir können nur abwarten.Pressekontakt:+39-0117413070Original-Content von: Lapresse, übermittelt durch news aktuell