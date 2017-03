Fußball Bundesliga: Wer muss in die Relegation? / HSV schon wieder aussichtsreicher Anwärter bei mybet

Hamburg (ots) - In den letzten fünf Spielzeiten der FußballBundesliga musste der Hamburger SV gefühlt zehn Mal in die Relegation- und auch in der laufenden Saison ist noch alles drin, denn aktuellbelegen die Rothosen schon wieder Platz 16.Grund genug für Wettanbieter mybet (www.mybet.com), Quoten daraufanzubieten, wer am Ende dieser Spielzeit gegen den Dritten derZweiten Liga antreten muss. Folgende Teams und Quoten stehen zurAuswahl:Hamburger SV: Quote 3.25FC Augsburg: Quote 3.25Werder Bremen: Quote 4.50VfL Wolfsburg: Quote 4.50Mainz 05: Quote 5.50Bayer Leverkusen: Quote 15.00Ein anderes Team: Quote 10.00Über mybetMit über 1.500.000 registrierten Kunden und ca. 20.000 Wetten proTag gehört mybet zu den langjährig etablierten Wettportalen. mybetist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.Pressekontakt:mybet Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 (0)177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: http://www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell