Fußball-Bundesliga im Radio: WDR 2 schaltet wieder live zu allen Spielen

WDR 2 schaltet in der neuen Bundesliga-Saison wieder live zu allenPartien der 1. Bundesliga. Herz der Radio-Berichterstattung im WDRist die Sendung "WDR 2 Liga Live" am Samstag (14.00 - 18.00 Uhr) mitSven Pistor am Mikrofon. Auch die Highlights der übrigenErstliga-Spiele am Freitag, Sonntag und Montag bekommen Fußballfansbei WDR 2 zuverlässig live serviert. Darüber hinaus werden dieNachrichtensendungen von WDR 2, WDR 3, WDR 4 und WDR 5 künftig in dieFußball-Berichterstattung einbezogen: Wann immer in der 1. und 2.Bundesliga ein Club aus NRW spielt, schalten die Nachrichten live insStadion.Das Team um WDR-Hörfunk-Sportchefin Sabine Töpperwien ist Samstag fürSamstag auch für die legendäre Bundesliga-Konferenz verantwortlich,die in den ARD-Radiowellen bundesweit bis zu 8 Mio. Hörer in ihrenBann zieht. Zum Saisonstart freuen sich die Reporter auf eine neueHerausforderung: Durch den Video-Beweis bekommt der bekannte Ruf "Torin Dortmund, Hamburg oder München" eine neue Komponente.Möglicherweise korrigieren die Schiedsrichter-Teams in den Stadiendirekt nach Ansicht der Videobilder ihre Entscheidung. "Wir werdentrotzdem nicht mit unserem emotionalen Tor-Ruf warten", sagt "LigaLive"-Reporter Holger Dahl, "wenn der Video-Schiedsrichter eingreift,ist es unser Job, das den Hörern anschaulich zu vermitteln." Auch WDR2 Fußballmoderator Sven Pistor ist gespannt auf die Neuerung: "Radioist Emotion und das Eingreifen des Video-Assistenten wird sicher auchbei uns emotional diskutiert werden."Eine Analyse der Freitags- und Samstagsspiele sowie Interviews zumSpieltag gibt es auch bei WDR 5 im "Sportecho" (Samstag, 18.05 -18.30 Uhr). Zusätzlich wird dort ein Thema aus der aktuellen "sportinside"-Sendung, dem preisgekrönten Hintergrundmagazin des WDRFernsehens, zu hören sein.Außer im Radio präsentiert das WDR-Sportteam auch auf anderen KanälenBundesliga- und Sport-News. Eine laufend aktualisierte "Sportschau in100 Sekunden" können die Nutzer von sprachgesteuerten Geräten absofort rund um die Uhr abrufen. Sven Pistor und sein Team schauen amFreitagmorgen im Podcast "WDR 2 Bundesliga ToGo" auf denbevorstehenden Bundesliga-Spieltag - zu beziehen auf WDR2.de und überdie üblichen Podcast-Portale. Weitere laufend aktualisierteBundesliga- und Sportberichte aus NRW gibt es unter: www.wdr.de/sport