Fusion schafft neuen globalen Marktführer für Bioproben

VIER UNTERNEHMEN SCHLIESSEN SICH ZU DISCOVERY LIFE SCIENCESZUSAMMENColumbus, Ohio und Huntsville, Alabama und Los Osos, Kalifornien(ots/PRNewswire) - Conversant Bio, Folio Bio, Discovery Life Sciencesund Phylogeny gaben heute bekannt, dass sie sich unter dem NamenDiscovery Life Sciences(TM) (Discovery) zu einem globalen Marktführerim Bereich Analyse und Beschaffung von Bioproben für die Pharma-,Biotechnologie- und Diagnostikindustrie zusammengeschlossen haben.Das neue Unternehmen kann auf fundierte wissenschaftlicheExpertise und Beratungsleistungen, kombiniert mit dem größtenRepositorium von mehr als 10 Millionen für Forschungszwecke geeigneteBioproben - alle verfügbar und für die Analyse aufbereitet -zurückgreifen, um die Entdeckung, Erforschung und Entwicklung vonneuartigen Biomarkern, Medikamentenkandidaten und Diagnostika zubeschleunigen.Water Street Healthcare Partners, ein ausschließlich auf denGesundheitssektor fokussierter strategischer Investor, hat die Fusionbegleitet und sich an der Gesellschaft beteiligt.CEO von Discovery ist Glenn Bilawsky, der über langjährigeErfahrung als Führungskraft in der Pharma- und Auftragsforschungverfügt. "Wir haben ein Unternehmen geschaffen, das Forschern mitunserem 'SmartSourcing(TM)'Beratungsmodell einen erheblichen Mehrwertbieten kann - ein Modell, das intelligente Partnerschaften schafft,die Forschungsprobleme bewältigen und den Fortschritt beschleunigen,was sowohl Zeit als auch Geld spart", erklärte er. "Wir verfügen überden weltweit vielfältigsten Bestand an hochwertigen biologischenProben und über die globalen Logistiksysteme, um sie unter Beachtungaller lokalen und internationalen Gesetze möglichst effizient zubeschaffen, zu verarbeiten, sachgerecht zu lagern und zu versenden".Der Katalog des neu zusammengeführten Unternehmens umfasst, mitbesonderem Schwerpunkt auf Onkologie, Kardiologie, Neurologie undInfektions-, Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen, normale sowieverdächtige Proben, und Proben aus Krankheitsstadien, undberücksichtigt auch seltene Krankheiten und ethnische Diversität.Discovery bezieht diese Bioproben über Discovery Partners(TM), einglobales, integriertes Netzwerk, das aus mehr als 165 klinischenQuellen in 25 Ländern auf sechs Kontinenten besteht. Dank dieserPartner ist Discovery beispiellos dazu in der Lage,unterschiedlichste Patientengruppen zu rekrutieren und hochwertiges,auf ethisch vertretbare Weise gewonnenes klinisches Probenmaterial zuerhalten.Discovery kann Proben auf allen Forschungs- undDiagnoseplattformen untersuchen, und verpflichtet sich als ISO9001-zertifiziertes Unternehmen mit CLIA-zertifizierten Labors,strenger Einhaltung der IRB- und Ethikrichtlinien und allenerforderlichen EU-Zulassungen und Zertifizierungen zu Qualität undIntegrität. Der sichere Umgang mit den neuen Vorschriften zum Schutzpersonenbezogener Daten (sowohl in den USA als auch international)ist eine Kernkompetenz des Unternehmens.Informationen zu Discovery Life SciencesDiscovery Life Sciences ist ein globaler Marktführer in Analyseund Beschaffung von biologischem Untersuchungsgut für die Pharma-,Biotechnologie- und Diagnostikindustrie. Das wissenschaftlichmotivierte Discovery-Team arbeitet mit den Kunden in eineminnovativen, beratenden Ansatz zusammen, um Hindernisse zu überwindenund ein schnelleres Endergebnis zu erzielen. We are Science at yourService(TM)! Weiterführende Informationen finden Sie unter dls.com.Pressekontakt:Jodie Klein703/801-7955jodieklein@kleinonpoint.comKelly Zitlow 847/858-5230kelly.zitlow@waterstreet.comOriginal-Content von: Discovery Life Sciences, übermittelt durch news aktuell