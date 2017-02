Fusion Worldwide gibt Rekordergebnisse für 2016 bekannt

Boston (ots/PRNewswire) - Fusion Worldwide (http://fusionww.com/),der weltweit zweitgrößte Anbieter von Elektronikkomponenten, erzielte2016 ein Rekordumsatzwachstum von 17 Prozent. Das Unternehmenverzeichnete ebenfalls einen Anstieg sowohl bei der Belegschaft alsauch bei der Kundenbasis.Fusion Worldwide hat seine Belegschaft um 14 Prozent erhöht,wodurch der Anbieter seine globale Präsenz weiter ausbauen kann.Durch die erweiterten globalen Ressourcen hat die Organisation ihreReichweite auf verschiedene Industrien ausgedehnt und dadurch dieKundenbasis um 16 Prozent sowie die Gesamtanzahl Lieferungen um 18Prozent erhöht.Als Teil der laufenden globalen Wachstumsstrategie hat dasUnternehmen in San Jose ein neues Büro eröffnet. Es handelt sichdabei um das dritte in den USA und das weltweit sechste Büro. DasZiel davon ist, das stetig wachsende Portfolio an Kunden inverschiedenen Zeitzonen besser bedienen zu können. Das Unternehmenwurde ebenfalls vom Global Purchasing Magazine im zweiten Jahr inFolge zum vierzehntgrößten Anbieter von Elektronikkomponentengewählt."Nach dem Rekordjahr 2016 sind wir gut positioniert, um deneingeschlagenen Wachstumspfad im Jahr 2017 weiterzugehen", sagt PeterLeSaffre, CEO, Fusion Worldwide. "Die Ergebnisse sprechen für sichund widerspiegeln die Hingabe des Teams, Ziele laufend übertreffen zuwollen, um so die Position von Fusion Worldwide als führenderVertreiber von Elektronikkomponenten weiter zu festigen."Der Hauptsitz befindet sich in Boston mit Niederlassungen inSingapur, Amsterdam, Hongkong, Wilmington (Massachusetts) und SanJose. Fusion Worldwide beschafft Elektronikkomponenten fürUnternehmen, die u. a. in der Server-, Automobil- undTelekommunikationsindustrie tätig sind.Mehr Informationen erhalten Sie unter www.fusionww.com oder rufenSie an unter (617) 502-4100.Über Fusion WorldwideFusion Worldwide ist ein führender Anbieter vonElektronikkomponenten, der eine breite Palette an Produkten undFertigfabrikaten für ein breites Spektrum an Kunden auf der ganzenWelt beschafft, lagert und liefert. Das Unternehmen füllt Lücken inder Lieferkette mit aktuellen Produktionsgütern, veralteten undEnd-of-life-Produkten sowie Aftermarket-Dienstleistungen. DieKompetenzen von Fusion Worldwide umfassen ebenfalls Qualitätsprüfung,Bestandsmanagement und globale Logistik. Der Hauptsitz von FusionWorldwide befindet sich in Boston mit Niederlassungen in San Jose,Singapur, Amsterdam, Hongkong und Wilmington (Massachusetts). MehrInformationen erhalten Sie unter www.fusionww.com.Pressekontakt:Kim MacKenziekim@hollywoodpr.net(774) 773-9571Original-Content von: Fusion Worldwide, übermittelt durch news aktuell