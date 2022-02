Fusion Worldwide erwirbt Prüfzentrum für elektronische Bauteile in Singapur

Boston (ots/PRNewswire) -Fusion Worldwide (https://www.fusionww.com/) hat Prosemi Mfg Pte Ltd (http://www.prosemitesting.com/) ein großes Prüfzentrum für elektronische Bauteile in Singapur erworben. Angesichts der historisch einmaligen Engpässe in der Lieferkette, die zu langen Durchlaufzeiten führen, wird dieser Akquisition die Mission von Fusion Worldwide unterstützen, erstklassige Beschaffung und Erfüllung zu bieten und gleichzeitig die Fähigkeit zu verbessern, die höchsten Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.„Die Zusammenarbeit von Fusion Worldwide mit Prosemi ist ein wichtiger Moment für unser Unternehmen. Qualität steht in unserem Unternehmen immer an erster Stelle, und diese Übernahme zeigt, dass wir uns weiterhin für hervorragende Leistungen einsetzen. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden die kürzest möglichen Bearbeitungszeiten zu bieten, während wir uns auf dem ständig wechselnden Markt bewegen", sagte Tobey Gonnerman, President von Fusion Worldwide.Während seines 22-jährigen Bestehens hat sich Prosemi bei einigen der weltweit größten CEMs und OEMs zu einer vertrauenswürdigen Quelle für die Prüfung elektronischer Komponenten entwickelt. Die bereits ausgezeichneten Qualitätsstandards von Fusion Worldwide werden durch die hochmodernen Anlagen, Verfahren und das Fachwissen von Prosemi noch verbessert.„Prosemi ist nach wie vor bestrebt, die besten Herstellungs- und Prüfdienstleistungen zu erbringen, die die Erwartungen übertreffen," sagte K.H. Siau, Gründer und CEO von Prosemi. „Unsere neue Partnerschaft mit Fusion Worldwide wird uns dabei helfen, weiterhin erstklassige Ressourcen für die Halbleiter-, Elektronik- und PCBA-Montageindustrie zu liefern."Seit seiner Gründung im Jahr 2001 ist Fusion Worldwide seinem Versprechen treu geblieben, dass Qualität eine Selbstverständlichkeit ist. Die Branchenerfahrung von Fusion Worldwide und Prosemi von zusammengenommen 40 Jahren zeigt die Verlässlichkeit und das Engagement für eine Zukunft mit fortlaufender Spitzenqualität. Diese Erweiterung des Dienstleistungsangebots von Fusion Worldwide unterstreicht das Ziel, schnelle und erstklassige strategische Beschaffungslösungen als Reaktion auf unvermeidliche Schocks in der Lieferkette anzubieten.Informatioben zu Fusion WorldwideFusion Worldwide (https://www.fusionww.com/) ist der weltweit führende Open Market Sourcing Distributor für elektronische Produkte. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Mehrwert durch Beschaffung, Bestandsmanagement und Marktinformationen. Das Vertriebsunternehmen mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, verfügt über 22 Standorte auf vier Kontinenten. Wegen weiterer Informationen besuchen Sie fusionww.com, oder folgen Sie Fusion Worldwide auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/fusion-worldwide/mycompany/?viewAsMember=true), Facebook (https://www.facebook.com/FusionSourcing/), Instagram (https://www.instagram.com/fusionsourcing/) und Twitter (https://twitter.com/fusionfirst).Informationen zu Prosemi Mfg Pte LtdProsemi (http://www.prosemitesting.com/), mit Sitz in Singapur, bietet Fertigungsdienstleistungen und schlüsselfertige Projekte für die Halbleiterindustrie, für CEMs und für Elektronikhersteller. Das Unternehmen vertreibt hochwertige elektronische Komponenten, die mit dem Ziel getestet wurden, die Anforderungen und Erwartungen der Kunden zu übertreffen. Weitere Informationen finden Sie unter prosemitesting.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1750093/Fusion_WorldWide_Logo.jpgPressekontakt:Kimberly Buser,kbuser@fusionww.com ,+1 617.412.2691Original-Content von: Fusion Worldwide, übermittelt durch news aktuell