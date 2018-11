Fusion Worldwide baut internationale Präsenz aus

Münchner Niederlassung eröffnet; operatives Geschäft in den USAvervierfacht; Singapur verdreifacht; Amsterdam und HongkongverdoppeltBoston (ots/PRNewswire) - Fusion Worldwide(https://fusionww.com/), der führende unabhängige Anbieter vonElektronikkomponenten, hat heute eine massive internationaleExpansion verkündet, um den Anforderungen seiner Kunden auf derganzen Welt gerecht zu werden. Der Händler hat sein operativesGeschäft in Singapur, Amsterdam, Hongkong und den USA erweitert, eineneue Niederlassung im München eröffnet und ein neues Lager inAmsterdam gebaut.Die Expansion kommt zu einer Zeit der kontinuierlichenNachfrageexplosion nach Elektronikkomponenten. Der auf Qualitätbedachte Händler hat in neue Anlagen für die Qualitätssicherunginvestiert, darunter neue Keyence-Mikroskope und interneLötbarkeitsprüfung. Die neuen Anlagen unterstützen den operativenBetrieb in den weltweiten Lagern, einschließlich des neuen Lagers inAmsterdam und der gerade erste erweiterten Lager in den USA undHongkong. Qualität ist das Alleinstellungsmerkmal von FusionWorldwide und bestimmt immer mehr jeden einzelnen Schritt desBeschaffungsprozesses.In Sektoren wie Computer, Automobilbau, Industrie undTelekommunikation steigt die Nachfrage nach Elektronikkomponenten.Globale Unternehmen verlassen sich auf Händler wie Fusion Worldwide,um Elektronikkomponenten zuzukaufen und die Produktionaufrechtzuerhalten. In einer Zeit enormer Nachfrage hilft Fusiondabei, Ineffizienzen in der weltweiten Lieferkette auszugleichen,darunter Versorgungsengpässe, End-of-life-Produkte und veralteteProdukte.Um seinen Erfolg zu feiern, wird Fusion an der electronicateilnehmen, die Elektronik-Weltleitmesse für Komponenten, Systeme undAnwendungen, die vom 13.-16. November 2018 in München stattfindet. InHalle C5 (Stand 117) begrüßt der Händler Kunden, Interessenten undPartner und stellt die innovativen Strategien vor, wie FusionElektronikkomponenten und Fertigfabrikate beschafft, lagert undliefert."Bei der Weltleitmesse electronica in München geht es primär umunsere globalen Kunden", sagte Paul Romano, COO von Fusion Worldwide."Bei MLCC besteht eine beispiellose Produktknappheit, die bis 2021andauern kann. Das ist nur ein Beispiel. Wir werden die electronicadazu nutzen, unsere Kunden und Interessenten vorzubereiten unddarüber zu informieren, wie die Prognosen aussehen und welcheStrategien am besten geeignet sind, um die Engpässe zu beherrschen.In diesem Jahr wird unser Stand eine zentrale Anlaufstelle sein, umfür 2019 und darüber hinaus eine erfolgreiche globaleBeschaffungsstrategie aufzulegen."Um weitere Informationen zu erhalten oder einen Termin auf derelectronica zu vereinbaren, besuchen Sie fusionww.com(http://www.fusionww.com/) oder kontaktieren Sie info@fusionww.com.About Fusion WorldwideFusion Worldwide ist ein führender unabhängiger Anbieter vonElektronikkomponenten mit durchgängiger globaler Beschaffung. InZusammenarbeit mit den weltweit größten Elektronikunternehmen beziehtdas Unternehmen aktuelle Produktionsgüter sowie veraltete undEnd-of-life-Produkte und Ersatzteilmarkt-Dienstleistungen. DieKompetenzen von Fusion Worldwide umfassen ebenfalls Qualitätsprüfung,Bestandsmanagement und globale Logistik. Der Hauptsitz von FusionWorldwide befindet sich in Boston mit Niederlassungen in SanFrancisco, Singapur, Amsterdam, München und Hongkong. WeitereInformationen finden Sie unter fusionww.com (https://fusionww.com/)oder folgen Sie uns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/fusion-worldwide/) und Twitter(https://twitter.com/FusionFirst).Ansprechpartner für Medien:Brooks Wallacebrooks@hollywoodagency.comOriginal-Content von: Fusion Worldwide, übermittelt durch news aktuell