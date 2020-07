Fusion: Technologieunternehmen mgm technology partners und eForce21 aus München gehen zusammen / Jetzt über 750 Mitarbeiter*innen für Enterprise Softwareentwicklung (FOTO)

München (ots) -- Zusammenschluss bündelt IT-Expertise für innovative Enterprise-Lösungen, KI-gestützter Bilderkennung und Sprachverarbeitung/Chatbots - mgm technology partners wächst durch den Zusammenschluss auf über 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit 17 Standorten - eForce21-Gründer Klaus Schlumpberger bleibt an Bord und verantwortet weiterhin Kunden und Mitarbeiter von eForce21 - zukünftig als neuen mgm-Standort "München Süd"Das Technologieunternehmen mgm technology partners GmbH (mgm), eine Division der börsennotierten Allgeier SE, und das Münchner IT-Entwicklungsunternehmen eForce21 GmbH fusionieren. Der Vertrag wurde am gestrigen Donnerstag unterzeichnet, über die Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. mgm übernimmt 100 Prozent der Anteile von eForce21, die vollständig beim Gründer und Geschäftsführer Klaus Schlumpberger lagen. Die eForce21 GmbH bleibt zunächst als Gesellschaft bestehen. Sie wird mittelfristig in mgm integriert und als 17. mgm-Standort "München Süd" weitergeführt.Neu bei mgm: 41 Mitarbeiter*innenDie eForce21 GmbH wurde von dem Informatiker Schlumpberger gegründet und hat das operative Geschäft Mitte 2015 aufgenommen. Der Schwerpunkt liegt auf Individual-Softwareentwicklung und IT-Consulting. Bereits seit der Anfangszeit setzt das wachsende Team Projekte für große Kunden um, aktuell beispielsweise für Knorr-Bremse, Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) & Stadtwerke München, MAN und IFCO. Das Unternehmen hat 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Büro im Münchener Süden (Stadtteil Obersendling). Klaus Schlumpberger bleibt an Bord und ist weiterhin verantwortlich für das eForce21-Team sowie für Kunden und Partner.mgm und eForce21 arbeiten bereits seit vier Jahren in wichtigen Kundenprojekten vertrauensvoll zusammen: "Das Know-how von eForce21 ist wie gemacht für viele unserer Projekte und Kundenanfragen, zudem passen die Unternehmenskultur und die Auffassung guter Enterprise Architektur ausgezeichnet zu mgm", so mgm-CEO Hamarz Mehmanesh. "Nach den Jahren der exzellenten Zusammenarbeit freue ich mich sehr auf gemeinsame und innovative IT-Lösungen für unsere Kunden." Auch aus Sicht von eForce21-Gründer Klaus Schlumpberger ergeben sich neue Chancen: "Als mittelgroßer Dienstleister arbeiten wir bereits für ausgezeichnete und große Kunden in sehr anspruchsvollen IT-Projekten. Die Größe und die Internationalität von mgm eröffnen unserer gemeinsamen Expertise und den hochspezialisierten Lösungen jedoch ganz neue Möglichkeiten."Expertise: Maschinelles Lernen in der BilderkennungWichtige Eigenentwicklung im eForce21-Portfolio ist DATAGYM.AI. Die SaaS-Lösung (Software as a Service) ermöglicht Datenwissenschaftler*innen und Expert*innen für maschinelles Lernen, Bilder bis zu 10-mal schneller zu annotieren und als Trainingsdaten für neuronale Netze in der Bildverarbeitung vorzubereiten - der Einsatz von Werkzeugen der Künstlichen Intelligenz macht es möglich. Gerade im B2B-Geschäft sind die Anwendungsszenarien für automatisierte Bilderkennung vielfältig und reichen vom autonomen Fahren, über Fertigungsautomation bis hin etwa zu Medizin-Lösungen, E-Commerce und Sicherheitsanwendungen. Zusammen mit der mgm-Expertise über Sprachverarbeitung und Chatbots sind dies noch junge Entwicklungen mit zunehmender Bedeutung.Neben diesen Zukunftsthemen arbeiten die eForce21-Entwickler*innen im Tagesgeschäft ebenso wie die verschiedenen internationalen mgm-Teams an langlebigen, sicheren und hoch-komplexen Geschäftsanwendungen. Der Fokus liegt dabei auf modellbasierter Softwareentwicklung, die aus mgm-Überzeugung eine Grundlage für kurze Entwicklungszeiten und schnelle Anpassung an Veränderungen darstellt.Über mgm (bereits mit eForce21 GmbH)mgm technology partners (http://ots.de/V9QuEu) entwickelt Enterprise Applikationen hauptsächlich für die Branchen Commerce, Insurance und Public Sector. Basis dabei ist der Ansatz der Digitalen Souveränität, nach der Organisationen die Hoheit und das Wissen über die eigenen IT-Systeme behalten. Hauptsitz des 1994 gegründeten Technologieunternehmens ist München, hinzu kommen mittlerweile 17 Standorte im In- und Ausland, darunter in den Metropolen Berlin, Hamburg, Köln, Prag, Washington D.C. und Da Nang in Vietnam. Insgesamt sind über 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Ländern für mgm tätig. Seit 2006 ist mgm eine Division der Allgeier SE in München, an der Spitze steht mit Hamarz Mehmanesh weiterhin einer der Gründer und Teilhaber. 