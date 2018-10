Fusion Brands America Inc. geben zu ihrem 15-jährigen Jubiläum ihren neuen Firmennamen Clean Beauty Collective Inc. und ihre Mission bekannt

CLEAN BEAUTY COLLECTIVE INC. BEREINIGT PORTFOLIO MIT DEM ZIEL,IHRE BEAUTY-KATEGORIEN ZU ERWEITERNNew York (ots/PRNewswire) - Fusion Brands America Inc. gab heutebekannt, dass sie ihren Namen zu Clean Beauty Collective Inc.geändert haben. Als echter Pionier der heutigen "CleanBeauty"-Bewegung wird das Unternehmen seinen 15-jährigen Erfolg ausseinen Duftkollektionen CLEAN® und CLEAN RESERVE® nutzen und in neueKategorien wie Home, Bath & Body, Hair und Skincare expandieren.Clean Beauty Collective Inc. war früher ein Unternehmen mitPortfolios mehrerer Marken und wird sich nun ganz auf die Herstellungvon Produkten konzentrieren, die einfach, vertrauenswürdig undbewusst für Verbraucher sind, die Beauty-Produkte kaufen möchten, beidenen sie sich keine Sorgen machen müssen und trotzdem die gleichegute Qualität erhalten. Die bestehenden Kollektionen undNeuerscheinungen werden unter einem Dach vereint: Clean BeautyCollective(TM). Die Vision des Unternehmens, deren HauptbestandteileEinfachheit, Transparenz, Umweltbewusstsein und soziale Verantwortungsind, werden damit vollständig verwirklicht.Definition von Clean BeautyDas Alleinstellungsmerkmal der Clean Beauty Collective(TM) ist,dass ihre Produkte einfach, zuverlässig und bewusst sind. DieProdukte sind einfach, weil sie nur das Wesentliche und nicht mehrbieten. Sie sorgen dafür, dass Käufer hinsichtlich der Verpackungenund Rezepturen unbesorgt sein können, die zuverlässig ungiftig undnachweislich frei von unerwünschten Chemikalien sind. Das Unternehmenist sich des Planeten und der globalen Gemeinschaft bewusst. Es gehtPartnerschaften mit Unternehmen ein, die umweltfreundlicheHerstellungsverfahren anwenden, umweltbewusste Verpackungen liefernund die ihre Inhaltsstoffe auf verantwortungsbewusste Art und Weisebeziehen, damit Landwirte vor Ort auf der ganzen Welt davonprofitieren können.Das KollektivThe Collective (Das Kollektiv) ist ein Team von Branchenexperten,das sich der Aufgabe verschrieben hat, die neue Mission und die neuenWerte des Unternehmens zum Leben zu erwecken. Sie arbeiten zusammenan ihrem Ziel, prestigeträchtige Schönheitsprodukte mit denKernwerten des Kollektivs - Teamarbeit, Leidenschaft, Vertrauen,Transparenz und Verantwortung - zu liefern. Neben der Namensänderunghat das Unternehmen außerdem ein völlig neues Erscheinungsbild, undes hat vor Kurzem seinen Hauptsitz in New York in eineumweltfreundlichere Arbeitsumgebung verlegt.Das ProduktportfolioCLEAN CLASSIC(TM)-Kollektion: Im Jahr 2003 brachte CLEAN® Originaleinen legendären frischen Duft mit einer einfachen, linearenDuftstruktur und einer umweltbewussten Verpackung auf den Markt.CLEAN RESERVE®-Kollektion: Diese spezielle "Farm toFragrance"-Kollektion bietet dank der Inhaltsstoffe und Formeln, beidenen Sicherheit an erster Stelle steht, Unbesorgtheit. Sie verwendetumweltfreundliche Verpackungen und nachhaltige Inhaltsstoffe, um denPlaneten zu schützen, und bezieht die Landwirten und ihre Gemeindenein, die dazu beitragen, diese Duftkollektion zu ermöglichen. Styrax,ein nachhaltiger Bestandteil von CLEAN RESERVE® Sel Santal, wird vomVolksstamm der Pech in Honduras geerntet, die damit ihrelandwirtschaftlichen Nutzflächen schützen und faire Löhnesicherstellen können.Die ZukunftDas aktuelle Produktangebot von Clean Beauty Collective(TM)umfasst die renommierten Duftnoten CLEAN CLASSIC(TM) und CLEANRESERVE®, wobei jede mehrere Kollektionen bietet. Für das Jahr 2019sind luxuriöse Haushaltsprodukte geplant, und das Unternehmenarbeitet, daran, in andere Beauty-Kategorien zu expandieren undProdukte anzubieten, die ebenfalls einfach, vertrauenswürdig undbewusst sind und damit den Werten ihres Namensgebers gerecht werden.Der Firmeninhaber, der anerkannte kanadische Unternehmer,Geschäftsmann und Philanthrop Eugene Melnyk: "Sauberes Wohnen undWellness war schon immer meine Leidenschaft, und nachdem diese Trendsin den Bereichen Schönheit und Körperpflege auftauchten, forderte ichGreg und das Team auf, das Unternehmen neu zu definieren und eineneue Plattform für unsere Marke CLEAN® zu entwickeln.""Auf die Einführung von Clean Beauty Collective(TM) hinzuarbeiten,war sehr lohnend. Mit unserer gezielteren Mission und Vision, die dieWerte unserer Marke CLEAN® seit 15 Jahren verkörpert, freuen wir unsdarauf, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die einfach,sorgenfrei und sowohl nachhaltig als auch ethisch vertretbar sind",so Greg Black, Präsident.Informationen zu Clean Beauty Collective Inc.Clean Beauty Collective Inc. ist ein Boutique-Beauty-Unternehmenmit einem legendären Markenportfolio, darunter CLEAN CLASSIC(TM) undCLEAN RESERVE®, jeweils mit mehreren Kollektionen. Clean BeautyCollective Inc. wurde im Jahr 2003 in Ottawa, Kanada, gegründet undbesteht seit 2009 in New York. Die Mission des Unternehmens ist es,Produkte für umsichtige Verbraucher zu entwickeln und herzustellen,die nicht nur auf Qualität in ihren Schönheitsprodukten achten,sondern auch die Gewissheit haben wollen, dass ihre Produkte einfach,zuverlässig und bewusst sind. Die bestehenden Kollektionen verkörpernvoll und ganz die Kernwerte des Unternehmens, da sie mit Partnernproduziert werden, die umweltfreundliche Herstellungsverfahrenanwenden, umweltbewusste Verpackungen liefern und die ihreInhaltsstoffe auf verantwortungsbewusste Art und Weise beziehen,damit lokale Landwirte und ihre Communitys davon profitieren können.Die Produkte von Clean Beauty Collective Inc. werden in über 30Ländern weltweit verkauft.Für weitere Informationen über Clean Beauty Collective Inc.besuchen Sie bitte CleanBeauty.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/751852/Clean_Beauty_Collective.jpgPressekontakt:Jessica BalteraMediaCraftJessica@mediacraftco.comOriginal-Content von: Clean Beauty Collective Inc., übermittelt durch news aktuell