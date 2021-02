Fury kündigt 2021 Explorationspläne für Committee Bay an

Quelle: IRW Press

Toronto, Kanada – 17. Februar 2021 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-virtual-roadshow-investor-presentation-with-qa-january-2021/) freut sich, seine Explorationspläne für 2021 für das Goldprojekt Committee Bay in der Region Kitikmeot in Nunavut bekannt zu geben. Das Unternehmen plant, in diesem Sommer zwischen 5.000 Metern (m) und 10.000 m zu bohren, vorbehaltlich der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung