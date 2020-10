Fury ernennt Lynsey Sherry zum CFO

Quelle: IRW Press

Vancouver & Toronto, Kanada – 21. Oktober 2020 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/play/auryn-resources-and-eastmain-resources-shareholder-approve-merger-and-peruvian-spin-off/) freut sich, die Ernennung von Lynsey Sherry zum Chief Financial Officer bekannt zu geben. Dr. Sherry war zuvor Vizepräsident und Controller bei Goldcorp und wird Mitte November in der Niederlassung von Fury in Toronto anfangen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



