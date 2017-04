München (ots) -- "Game Of Thrones" mit 10,3 % MA- Tagesmarktanteil 6,1 % MAAm Samstagabend holte das spannende Finale des Serien-Hits "GameOf Thrones" bei RTL II sehr starke Werte. Mit bis zu 10,3 % MA beiden 14-49-Jährigen und 9,1 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29)konnte das Serienhighlight erneut überzeugen.Auch die im Anschluss gezeigten Folgen von "The Walking Dead"erreichten zu später Stunde mit 7,5 % MA bei den 14-49-Jährigenebenfalls gute Werte.Am 8. April geht der Seriensamstag mit der Deutschlandpremiere von"Prison Break" und der Free-TV-Premiere von "The Last Ship"actiongeladen weiter.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt01.04.2017 vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehensich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell