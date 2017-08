Funkwerk AG zum Halbjahr aus den roten Zahlen

KÖLLEDA (dpa-AFX) - Die Funkwerk AG hat im ersten Halbjahr wieder schwarze Zahlen geschrieben.



Nach einem Verlust von 60 000 Euro im Vorjahreszeitraum stand unter dem Strich nun ein Gewinn nach Steuern von einer halben Million Euro, wie das börsennotierte Unternehmen am Montag am Sitz in Kölleda mitteilte. Der Umsatz sei um 8,5 Prozent auf 27,8 Millionen Euro gestiegen. Angesichts gut gefüllter Auftragsbücher sei die Erlösprognose für das Jahr 2017 von 77 auf knapp 80 Millionen Euro angehoben worden.

Funkwerk stellt vor allem Funktechnik für Bahngesellschaften her, mit der die Kommunikation mit den Zügen gesichert wird. Zudem werden Informationssysteme für Reisende geliefert. Die Funkwerk-Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben rund 400 Mitarbeiter./ro/DP/edh