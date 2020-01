Funktionen von Zucker, Fett und Salz bei der Lebensmittelherstellung - neue Infografiken des Lebensmittelverbands (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Berlin (ots) - Zucker, Fett und Salz sind nicht nur Geschmacksträger, sieerfüllen auch eine Reihe von weiteren Funktionen, die bei der Herstellung vonLebensmitteln wichtig sind - das zeigen drei Infografiken, die derLebensmittelverband Deutschland jetzt veröffentlicht hat.Lebensmittelproduzenten entwickeln Produktrezepturen mit Blick auf Trends undWünsche der Verbraucher stetig weiter: weniger Zucker in den Frühstücksflocken,weniger Fett im Joghurt und weniger Salz in der Tiefkühlpizza. Doch was einfachklingt, ist in der Praxis mit aufwändigen Forschungs- und Entwicklungsverfahrenverbunden. Denn Zucker, Salz und Fett haben neben ihrerernährungsphysiologischen Wirkung wichtige geschmackliche und technologischeEigenschaften, für die im Falle einer Reduktion Ersatz gefunden werden muss. Diecharakteristischen Merkmale hat der Lebensmittelverband in drei anschaulichenInfografiken zusammengefasst, die unterwww.lebensmittelverband.de/reformulierung-reduktion abgerufen werden können. DieKernpunkte:- Zucker ist eine geschmacksgebende, aber auch eine körpergebendeZutat. Er verfeinert pikante Speisen, ist eine Gärungshilfe beiHefebackwaren, hat eine konservierende Funktion, z. B. bei derKonfitürenherstellung, und unterstützt eine natürliche Farb- undAromenentwicklung, z. B. durch Karamellisierung. Dieverschiedenen Zuckerarten wie Glukose (Traubenzucker), Fruktose(Fruchtzucker) oder Laktose (Milchzucker) weisen zudem eineunterschiedlich hohe Löslichkeit und Süßkraft auf, was ebenfallsAuswirkungen auf die Eigenschaften des Lebensmittels hat.- Fett wird unterschieden in ungesättigte und gesättigteFettsäuren. Es ist Träger fettlöslicher Vitamine undAromastoffe. Fett beeinflusst das Schmelzverhalten und dient derStrukturgebung und -stabilisierung. Darüber hinaus ist es z. B.auch für die angenehme Konsistenz vieler Produkte verantwortlichund trägt zur Sättigung bei.- Salz ist in vielen Produkten nicht nur entscheidend für dieAromaentwicklung und den Geschmack. Es hemmt auch das Wachstumvon Mikroorganismen und erfüllt so eine wichtige konservierendeFunktion, die nicht ohne weiteres ersetzt werden kann.Lebensmittelverband Deutschland e. V.Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamtenLebensmittelkette "von Acker bis Teller", aus Landwirtschaft, Handwerk,Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auchprivate Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.Pressekontakt:Für weitere Informationen:Lebensmittelverband Deutschland e. V.ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel. +49 30 206143-127struck@lebensmittelverband.delebensmittelverband.detwitter.com/lmverbandfacebook.com/unserelebensmittelinstagram.com/unserelebensmittelWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12796/4505833OTS: Lebensmittelverband Deutschland e.V.Original-Content von: Lebensmittelverband Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell