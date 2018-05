Funktional, nachhaltig und stylisch: Produkttrends für Heimtiere auf der Interzoo 2018

Wiesbaden (ots) - Regional geprägte Tiernahrung, gesunde Snacks,per App steuerbare Aquarien und orthopädische Betten für Hunde: Aufder Interzoo 2018, der Weltleitmesse der Heimtierbranche, findenFachbesucher die weltweit neuesten Trends. Die WZF(Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH),Veranstalterin der Messe, erwartet in Nürnberg vom 8. bis 11. Maietwa 40.000 Fachbesucher aus über 100 Ländern. Rund 2.000 Ausstellerzeigen auf über 120.000 Quadratmetern Neuheiten, Weiterentwicklungenund Bewährtes, darunter innovative Nahrung, Pflegemittel sowieZubehör für Vierbeiner, Nager, Vögel, Pferde sowie für Aquarien- undTerrarientiere.Die große Mehrheit der Tierhalter füttert ihre Hunde und Katzenmit Fertignahrung. Die Hersteller stimmen die Rezeptur der Produkteauf die jeweilige Lebensphase von Hund und Katze und speziellegesundheitliche Anforderungen auf Grundlage neuesterwissenschaftlicher Erkenntnisse ab. So werden die Tiere optimalversorgt. Die Produzenten setzen auch auf Natürlichkeit: In den Napfkommen immer weniger Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel oderFarbstoffe.Tierhalter erwarten heute gesunde Tiernahrung, die über den reinenNährwert hinausgehend einen funktionalen Nutzen bietet. Dieser Trendzeigt sich vor allem im Snackbereich: Auf der Interzoo 2018 sindfunktionale Kauhappen wie Zahnpflegesnacks für Hunde oder spezielleVarianten zur Unterstützung von Haut, Fell, Gelenke und Verdauung zusehen. Daneben gibt es Snacks als Leckerli für zwischendurch und alsBelohnung. Beispiele sind vegetarische Snacks oder Backmischungen fürHundekekse, die Halter je nach Bedarf frisch zubereiten können.Weiter im Trend bleibt die BARF-Methode (Biologisch artgerechteRoh-Fütterung). Tiernahrungshersteller haben die Entwicklung längstin ihre Programme aufgenommen und bieten fertige BARF-Mischungen an.Da bei dieser Ernährungsmethode die Nahrungsergänzung enormwichtig ist, haben Hersteller fertige Ergänzungsfutter mitpflanzlichen Eiweißträgern und Mineralstoffen, Vitaminen undSpurenelementen in ihre Produktlinien integriert. Erstmals werden imBARF-Menü auch rohe Insektenlarven als eiweißreiche Proteinquelleangeboten. Ein weiteres Highlight sind gefriergetrockneteFleischhappen. Trocken-"BARF" ist ohne Kühlung lange haltbar, leichtund ideal für unterwegs.Auf der Interzoo wird sichtbar, dass Hersteller den Gedanken derRessourcenschonung ernst nehmen und Produkte umwelt- undsozialverträglich erwirtschaften. Es gibt Unternehmen, die sichKlimaneutralität zum Ziel gesetzt haben. Einige Hersteller setzen aufumweltfreundliche Verpackungen. Halsbänder oder Hundebetten werdenressourcenschonend und beispielsweise aus Abfallproduktenhergestellt.Zudem wird ein Trend zu regionalen Ressourcen deutlich. Soverzichten einige Tiernahrungshersteller auf die Zugabe vonexotischen Fleischquellen und setzen auf regionale Zutaten, teilweiseauch aus rein biologischer Landwirtschaft. Bei der Herstellung vonBodengrund für Aquarien wird auf Abbauquellen in Deutschlandzurückgegriffen.Moderne Technik hält zudem immer stärker Einzug, wenn es darumgeht, Berufssituation und Mobilität mit der Haltung von Heimtieren inEinklang zu bringen. Gadgets wie Futterautomaten helfen dabei, dieTiere zu frei programmierbaren Zeiten mit Nahrung zu versorgen. Einweiteres Beispiel ist die RFID-Technologie. Sie unterstützt dieHeimtierhaltung zum Beispiel in automatischen Heimtierklappen undermöglicht den Freigang von Katzen, ohne dass der Halter selbst dieTür öffnen muss.Auch Aquarien lassen sich während der Abwesenheit des Besitzersflexibel von unterwegs überwachen und bedienen. Per App undangeschlossener Steuerungsgeräte können Aquarienfreunde unter anderemTemperatur, Wasserstand, Sauerstoff- bzw. CO2-Gehalt, Licht undFutter überwachen und einstellen. Fische sind auf diese Weise bestensversorgt.Die modernen Applikationen helfen fortgeschrittenen Aquarianern,aber auch Anfängern: Wer noch nicht technik- oder chemieaffin ist,findet im Handel demnächst einfache, aber wirksame Lösungen, zumBeispiel Giftentferner fürs Aquarium oder einen LED-Controller, dernatürliche Biotope simuliert, ohne dass der Nutzer wissen muss,welches Farbspektrum er für welches Biotop einstellen muss.Die LED-Technologie trägt dazu bei, dass Tierhalter Energie sparenkönnen, denn LED-Leuchten bieten mehr Licht bei geringeremStromverbrauch: Mit Hilfe der neuen Leuchten erscheinen die Farbender Unterwasserwelt viel intensiver, und das Wachstum vonWasserpflanzen und Korallen wird gefördert. Selbst bei Hundejackenwird LED eingesetzt, damit die Tiere beim Gassigehen in der dunklenJahreszeit sichtbarer werden.Auch beim Thema Sicherheit hält die moderne Technik Einzug: Zu denNeuheiten gehören kleinste und leichte GPS-gestützte Ortungsgerätefür Heimtiere, die in mehr als 200 Ländern funktionieren und amHalsband befestigt werden.Stylisch oder funktional? Handgemachte Hundehalsbänder, Leinenoder Hundemarken wirken wie individuell bestellt. Auch bei Möbeln wieKratzbäumen oder Hundebetten bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt.Tierfreunde finden im Handel demnächst ein prächtiges Hunde- oderKatzenbett im Rococo-Stil, zum Beispiel handgefertigt mit einemmassiven Rahmen aus Eichenholz. Die Stilrichtungen sind dabei äußerstvielfältig und werden auch passend zur Wohnungseinrichtung derTierhalter angeboten. Kratzmöbel für Katzen sind im edlen Holzdekorgestaltet.Für den Transport von kleinen Hunden gibt es zahlreiche elegantemultifunktionale Tragetaschen und klassisch designte Höhlenbetten.Auf der anderen Seite unterstützen Funktionsmöbel die Gesundheit, zumBeispiel Betten für Hunde mit Gelenk- oder Wirbelsäulenproblemen.Fitness für Tiere bleibt auch auf der Interzoo 2018 ein wichtigesThema. Anbieter zeigen vielerlei Activity-Spielzeuge, die Kleinsäugerund Vögel, Hunde und Katzen geistig und körperlich herausfordern undspielerisch die Interaktion von Tier und Mensch fördern. Dazu zählenbei Hund und Katze leicht bedienbare Apportierprodukte, anregendeWasserspielzeuge sowie Kau- und Zerr-Spielzeuge.Veranstalter der Interzoo ist die WirtschaftsgemeinschaftZoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF), für die Organisation undDurchführung der Messe hat sie die NürnbergMesse GmbH beauftragt. DerZentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. 