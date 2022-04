Funko-Aktie: US-Vertriebsstandort nach Arizona verlegt!

Hauptvertriebsstandort verlagert Das Unternehmen mietet eine 958.000 Quadratmeter große Anlage in Buckeye, Arizona, in der mehr als 300 Arbeitsplätze entstehen werden. Funko geht davon aus, dass die Anlage im April 2022 betriebsbereit sein wird. Das neue Werk wird das Funko-Markenportfolio vertreiben, darunter Pop!, Paka Paka, GOLD, Loungefly, Funko Games und mehr. "Die Konsolidierung mehrerer Lager in einer einzigen Einrichtung wird… Hier weiterlesen