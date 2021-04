Funko Aktie: Aktie steigt nach NFT-Übernahme!

Die Aktien des Sammlerstückherstellers und Popkultur-Unternehmens Funko Inc (NASDAQ:FNKO) notieren nach der Enthüllung eines Plans für NFTs höher.

Was geschah

Weniger als einen Monat nach der Bestätigung, dass das Unternehmen an NFTs arbeitet, Funko gab am Donnerstag bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung an TokenWave LLC erwirbt, der Muttergesellschaft von TokenHead. Die Übernahme gibt Funko die Kontrolle über eine der führenden mobilen Apps und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung