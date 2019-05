"Funkloch und Schneckennetz": ZDFinfo über Ärger mit Telekom, Vodafone & Co. (FOTO)

Mainz (ots) -Laut der "Digitalen Agenda" sollten bis 2018 alle deutschenHaushalte mit schnellem Internet ausgestattet sein. Doch was ist ausdem Versprechen der Bundesregierung von 2014 geworden? DieZDFinfo-Doku "Funkloch und Schneckennetz - Ärger mit Telekom,Vodafone & Co." zieht am Samstag, 25. Mai 2019, 20.15 Uhr, Bilanz.Selbst 2019 scheint es, als sei Deutschland noch immer eindigitales Entwicklungsland: Funklöcher allerorten, kaum eine Spur vomInternet mit 50 Megabit pro Sekunde. Viele Bürger und Unternehmenfühlen sich im Stich gelassen und sind sauer.Manche Gemeinden nehmen den Netzausbau daher einfach selbst in dieHand. Ganz ohne Probleme klappt das allerdings auch nicht, wie SvenWeigt, Bürgermeister von Karlsdorf-Neuthard, weiß. Als er sich beider Telekom nach schnellem Breitbandausbau für seine Gemeindeerkundigte, bekam er die Antwort: "Absehbar, aber nicht planbar."Kurzerhand veranlasste er Tiefbauarbeiten für ein gemeindeeigenesGlasfaserkabelnetz. Doch kaum waren diese abgeschlossen, riss dieTelekom die Straße wieder auf und verlegte ihre eigenen Rohre. DerNetzausbau der Gemeinde musste daraufhin gestoppt werden. Dass esauch anders geht, zeigt die sächsische Gemeinde Amtsberg, die einGlasfasernetz in Eigenregie aufbaut. Mit Fördergeldern baute sie eineigenes Glasfasernetz aus. Inzwischen sind die ersten AmtsbergerBürger und Unternehmen superschnell im Netz.ZDFinfo wiederholt "Funkloch und Schneckennetz - Ärger mitTelekom, Vodafone & Co." am Donnerstag, 30. Mai 2019, 6.15 Uhr, sowieam Donnerstag, 20. Juni 2019, 18.45 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/funklochundschneckennetzZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell