Funkhaus Düsseldorf: WDR und ZDF ziehen unter ein Dach

Köln / Mainz (ots) - Der WDR und das ZDF werden zukünftig gemeinsam aus demFunkhaus Düsseldorf senden. Das ZDF-Landesstudio NRW und die Redaktion "Servicetäglich" werden als Mieter ab Mitte dieses Jahres über 3000 Quadratmeter Büro-und Produktionsfläche im Funkhaus Düsseldorf nutzen. Darin enthalten sind auchein Fernsehstudio und eine Regiezone für die Live-Sendung "Volle Kanne". Nachdem vollständigen Umzug wird das ZDF seinen derzeitigen Standort in Düsseldorfaufgeben und veräußern. Die Vereinbarung von WDR und ZDF ist ein weiteresBeispiel für eine sinnvolle Kooperation öffentlich-rechtlicher Sender und eineStärkung des Medienstandortes Düsseldorf.Die Flächen im Funkhaus wurden frei, da der WDR seine aktuelle Berichterstattungin einem crossmedial arbeitenden Newsroom in Köln gebündelt hat. Hier arbeitenRedaktionen von Online und Social Media, von Hörfunk und Fernsehen eng zusammen.Vor diesem Hintergrund haben in den vergangenen Monaten Mitarbeiterinnen undMitarbeiter ihre Arbeitsplätze von Düsseldorf nach Köln verlagert. Zuletzt zogenim November 2019 die Teams von "Aktueller Stunde" und "WDR aktuell" nach Köln,so dass der Newsroom jetzt komplett ist. Im Funkhaus Düsseldorf wird weiterhindie landespolitische und regionale Berichterstattung des WDR produziert.Die Anmietung steht sowohl beim WDR als auch beim ZDF unter dem Vorbehalt derZustimmung des jeweils zuständigen Gremiums.