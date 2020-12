Funkes Verbrauchermagazin Imtest mit großem Matratzentest: Deutschlands zehn meistverkaufte Modelle unter der Lupe

Hamburg / Essen (ots) -- Modell "Die Matratze" von Weltbett ist Testsieger, "Kaltschaum-Matratze Basis" von Ravensberger bietet bestes Preis-Leistungsverhältnis.- Modelle von IKEA und dem Dänischen Bettenlager landen auf hinteren Plätzen Das Verbrauchermagazin IMTEST veröffentlicht heute seinen großen Matratzentest. Hierfür hatte das unabhängige Testlabor Ergo Support aus Kiel zehn der in Deutschland meistverkauften Schaummatratzen in der Preisklasse von 150 bis 300 Euro untersucht - mit teils überraschenden Ergebnissen im Vergleich zu bisherigen Tests. IMTEST erscheint bei der Essener FUNKE Mediengruppe und liegt den zwölf Regionalzeitungen der Gruppe in Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen kostenlos bei. Online ist das Magazin im United Kiosk erhältlich."Der Mensch verbringt in seinem Leben rund 24 Jahre im Bett. Am besten tut er das auf einer Matratze, die wirklich zu ihm passt", betont IMTEST-Chefredakteur Axel Telzerow. "Der Test der zehn meistverkauften Schaummatratzen ist ein echter Meilenstein für IMTEST. Es ist uns gelungen, in Zusammenarbeit mit dem Testlabor für jeden Schlaftyp die optimale Matratze zu ermitteln."Die IMTEST-Top-3 der Schaummatratzen:- Modell "Die Matratze" von Weltbett (179 Euro)- Modell "BodyGuard" von Bett1.de (199 Euro)- Modell "Kaltschaum-Matratze Basis" von Ravensberger (149 Euro) Das Kieler Prüfinstitut Ergo Support hat die Matratzen nach streng wissenschaftlichen Methoden untersucht. So wurden die Modelle unter anderem einem Dauerbelastungstest unterzogen, bei dem mittels einer genormten Walze alle Matratzen gedrückt, gepresst und gestaucht wurden. Im Fall von IMTEST erfolgte das bei jedem Testkandidaten ganze 30.000 Mal - was einer mehrjährigen Nutzungsdauer entspricht.Bewertet wurden auch die Einflüsse von Feuchte und Temperatur: in einer Klimakammer gelagert mit körperähnlichen Temperaturen und höheren Luftfeuchtigkeitswerten wurden jene Bedingungen simuliert, die beim Liegen und auch beim nächtlichen Schwitzen auftreten.Die Fachleute im Testlabor haben den Prüfkandidaten nichts geschenkt. FUNKES Top-3 zeigt, wer sich hier besonders bewährt hat. Mit unseren ausführlichen Testergebnissen können wir den Verbrauchern wichtige Hinweise darauf geben, welche Matratze sich für ihren individuellen Bedarf besonders eignet."Die Umsetzung des Matratzentests ist ein Highlight zum Jahresende, das IMTEST als Kompetenzzentrum für Verbraucherthemen bei FUNKE fest verankert", sagt Christian Siebert, Geschäftsführer von FUNKEs New Business-Unit FUNKE One. "Das Team schafft es erneut, journalistische Exzellenz mit der Lebenswelt der Leserinnen und Leser unserer Regionalmedien und Zeitschriften zu verbinden. Die Roadmap steht und wir freuen uns, auch 2021 zu überraschen."HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN: Den vollständigen Test und die IMTEST-Titelseite können Sie hier downloaden: https://we.tl/t-zhBePBd9UAPressekontakt:Dr. Jasmin Fischer / Leiterin UnternehmenskommunikationTelefon: 0201-804 8055E-Mail: jasmin.fischer@funkemedien.deOriginal-Content von: FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA, übermittelt durch news aktuell