Funkes Ost-Zeitungen sparen - und wollen sich trotzdem aufs Lokale fokussieren (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die Thüringer Zeitungen der Funke Mediengruppe sind personellknapp besetzt, wollen aber speziell bei der aufwändigen lokalenBerichterstattung angreifen. "All die Sparmaßnahmen, die jetzt an denanderen Funke-Standorten greifen, sind bei uns bereits verwirklicht.Noch weniger geht nicht. Das wäre produktgefährdend", sagt der"Thüringer Allgemeine"-Chefredakteur Jan Hollitzer dem "mediummagazin". Dennoch will er gemäß "User First"-Strategie das Lokalestärken.Hollitzer strebt weniger Leuchtturm-Projekte an und sagt: "UnserHauptverkaufsargument ist der Lokalteil. Ihn müssen wir stärken."Welche Herausforderung darin in der Praxis steckt, berichtet "mediummagazin"-Redaktionsmitglied Senta Krasser vom Lokalbesuch in Erfurt:In der Landeshauptstadt gibt es noch sieben Journalisten für denLokalteil, ein Kollege wurde zum Blattmachen in die Zentrale geholt.Speziell bei der Produktion wollen alle Blätter von FunkesMediengruppe Thüringen sparen - neben der "TA" gehören dazu auch die"Ostthüringer Zeitung" in Gera und die "Thüringische Landeszeitung"in Weimar. Im Herbst sollen die Zeitungen auf ein sechsspaltigesLayout umgestellt werden, so wie es bei anderen Funke-Blättern derFall ist. Das einheitliche Layout soll zusammen mit anderen Reformendie Produktionszeit halbieren und mehr Zeit für Recherche freimachen.Einsparungen könnten auch neue Formen des Zeitungsvertriebs bringen:Die Mediengruppe testet in abgelegenen Regionen derzeit Abholboxenfür Zeitungen.Der komplette Bericht "Lokalbesuch: Ernstfall Erfurt" erscheint in"medium magazin" 04/2019, Seiten 40 bis 44. Weitere Themen in dieserJubiläums-Edition 300.Ausgabe u.a.: Die "Top 30 bis 30" des Jahres,Die Mauer in den Medien - ein Ost-West-Schwerpunkt, SpecialWissenschaftsjournalismus, Reportage nach Relotius, Innovation imLokalen - Partizipativer Journalismus am Beispiel "Wem gehört dieStadt", Aktion Schulbesuch und vieles mehr. Das Heft gibt es einzelnund im Abo, als E-Paper odergedruckt: https://www.mediummagazin.de/medium-magazin-04-2019/