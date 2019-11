Funkelnder Winterzauber in den Tiroler Bergen

Hall in Tirol (ots) - Der Schnee knirscht unter den Füßen, von der Rodelbahnerklingen lachende Kinderstimmen und heißer Glühwein wärmt die klammen Finger:der Tiroler Bergwinter verheißt Urlaubsglückgefühle.Bergwinter in Tirols größter Altstadt Hall in TirolEine herzliche Atmosphäre erlebt man im Winter in der historischen Altstadt Hallin Tirol. Der Haller Adventmarkt (22. November bis 24. Dezember 2019) stimmtbesinnlich auf die stille Zeit im Jahr ein. Neben schmuckenEinkaufsmöglichkeiten, lädt die Stadt auch zum Verweilen in eines der kleinenCafés ein. Abgerundet wird der Besuch durch einen geführten abendlichenSpaziergang mit Laternen durch die alten Gassen der Stadt mit Blick auf diePfarrkirche St. Nikolaus.Schneeweißes WintervergnügenGut präparierte Skipisten umgeben von unberührter wildromantischer Natur, dertraumhafte Ausblick in das Inntal und auf die Gipfel der Nordkette, viel Sonneund dazu unverfälschter Hüttenzauber - das ist das Panorama-Skigebiet Glungezer(www.glungezerbahn.at). Eine moderne 10er-Gondelbahn bringt die Wintersportlervon der Talstation in Tulfes innerhalb weniger Minuten direkt ins Skigebiet.Wer lieber zwei Kufen unter den Füßen hat, findet sein persönliches Winterglückauf den fünf Rodelbahnen der Region. Es gibt sowohl familienfreundliche, leichteStrecken als auch etwas rasantere Routen für sportliche Schlittenfahrer.Für Langlauffreunde ist die Region Hall-Wattens ein Eldorado. Über 45 Kilometerwarten auf gemütliche Freizeitläufer ebenso wie auf passionierte Sportler - dieLoipenbenützung ist in der gesamten Region Hall-Wattens kostenlos.Auf den zahlreichen Winterwanderwegen ist man entspannt unterwegs und genießtdie winterliche Ruhe. Vollkommene Stille, nur leises Knirschen begleitet dieSchneeschuhwanderer. Selbst bei hohem Schnee sinkt man kaum ein, sondern wandertsanft und sicher weiter. So lassen sich auch im Winter die verschneiten Gipfel,wunderbar erreichen.Auf leisen Sohlen durch Österreichs größten NaturparkFast lautlos entdeckt man die alpine Natur auf Schneeschuhen. Wer mehr über dieTierwelt im Winter wissen will, der begibt sich mit einem Nature Watch-Führerauf die Spurensuche von Reh, Hirsch und Schneehase im Naturpark Karwendel, demgrößten Naturpark Österreichs. Leihferngläser von Swarovski Optik sind bei dengeführten Touren bereits inklusive.Von 29. November 2019 bis 6. Januar 2020 erlebt man in den berühmten SwarovskiKristallwelten das wohl funkelndste Wintermärchen der Alpen. Die rund 800.000Kristalle der Kristallwolke, weitere 15 Millionen Kristalle am Karussell desDesigners Tord Boontje sowie 12 Tonnen Kristalle in der Kristallwand im Innerendes Riesen, lassen die dunkelste Jahreszeit hell erstrahlen.Weitere Informationen zum Bergwinter in der Region Hall-Wattens unterwww.hall-wattens.atKontakt:TVB Region Hall-Wattens, Anna Grießer,a.griesser@hall-wattens.atOriginal-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuell