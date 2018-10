Funding in Rekordzeit: GLS Crowd finanziert Spezialist für Wasseraufbereitung

Bochum (ots) - Die akvola Technologies GmbH hat auf der GLS Crowdeinen Meilenstein gesetzt: Das junge Berliner Tech-Unternehmen hat inknapp fünf Stunden 750.000 Euro eingesammelt."Wir haben uns für die GLS Crowd entschieden, weil wir hofften,hier auf Investoren zu treffen, die sich für unsere Technologiebegeistern lassen", sagt Matan Beery, einer der Gründer undGeschäftsführer. Die vom Unternehmen entwickelteakvoFloat-Technologie ermöglicht es, Abwässer effizient und besondersumweltschonend zu reinigen. Zu den Kunden von akvola zählen namhafteIndustrieunternehmen, vorwiegend aus der metallverarbeitendenIndustrie. "Das wir nach 1,5 Stunden bereits 500.000 Euro eingeworbenhatten und schon nach knapp fünf Stunden 750.000 Euro voll platziertwaren, hat uns sehr positiv überrascht."Axel Schmidt, Leiter Crowdfinanzierung bei der GLS Bank, ergänzt:"Die Kunden*innen wünschen sich, dass ihr Geld vor allem einepositive Wirkung erzeugt. Das Beispiel akvola zeigt, wie erfolgreicheine Crowdinvesting-Kampagne auch für junge, technologieorientierteUnternehmen sein kann."Das eingeworbene Geld wird von akvola für den weiteren Ausbau desUnternehmens und die Vorfinanzierung von Aufträgen verwendet. WeitereInformationen unter www.gls-crowd.de/akvolaDie Anfang 2017 gestartete Plattform GLS Crowd hat damit bereitsknapp acht Mio. Euro in insgesamt 13 Projekten platzieren können undist die erste von einer Bank initiierte Crowdinvesting-Plattform inDeutschland.Über die GLS CrowdDie GLS Crowd ist eine von der GLS Crowdfunding GmbH betriebene,von der GLS Bank unabhängige Schwarmfinanzierungsplattform mit Sitzin Frankfurt am Main, die sich auf die Vermittlung von Finanzierungenfür nachhaltige Unternehmen und Projekte spezialisiert hat. Die aufder Plattform angebotenen Finanzierungen werden ihr von der GLS Bankzur Vermittlung vorgeschlagen. Die GLS Crowd bietet Investor*innendie Möglichkeit, Beträge von 250 bis 10.000 Euro in nachhaltigeVorhaben zu investieren.Über akvola TechnologiesDie Berliner akvola Technologies GmbH bietet kosteneffiziente undumweltfreundliche Lösungen zur Wasseraufbereitung an. Mit den seit2013 entwickelten und patentierten Technologien könnenIndustrieunternehmen Abwasser von Ölen, Schwebstoffen und weiterenPartikeln befreien und so ihren ökologischen Fußabdruck verbessern.Die von akvola errichteten Anlagen arbeiten dabei selbstenergieeffizient und ressourcenschonend.Pressekontakt:Christof LützelPressesprecher / Prokuristchristof.luetzel@gls.depresse@gls.deGLS BankChriststraße 944789 BochumTelefon: +49 234 5797 5340Mobil: +49 173 278 69 63www.gls.de/presseOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell