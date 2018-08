Funding Circle Kreditportfolio besteht Stresstest mit Bestnoten

Berlin (ots) - Als erste Kreditplattform in Deutschland hatFunding Circle (https://www.fundingcircle.com/de/), der globaleOnline-Marktplatz für die Finanzierung von Kleinunternehmen, seinAnlageportfolio einem von der European Banking Authority (EBA)erstellten Stresstest nach Bankenstandards unterzogen. Die zentraleFrage dieses Belastungstests: Wie sicher sind kleine und mittlereUnternehmen (KMU) als Geldanlage im Falle einer neuen internationalenFinanzkrise, wie der von 2008?"Für uns war es wichtig zu sehen, wie stabil derMittelstandskredit als eine neue Form der Geldanlage fürPrivatanleger ist. Die Durchführung von Stresstests ist eine gängigeMethode für Banken, ihre Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten zuprüfen", begründet Thorsten Seeger, Geschäftsführer von FundingCircle Deutschland, den Test.Zur Durchführung des Stresstests kontrollierte das Risiko-Team vonFunding Circle in Berlin zunächst, inwieweit sich das Portfolio vonFunding Circle von der generellen Unternehmenslandschaft inDeutschland unterscheidet. "Wir haben die Konzentration in unseremdeutschen Portfolio hinsichtlich Unternehmensgröße, Branche undRegion untersucht", erklärt Seeger. "Das Ergebnis zeigt: FundingCircle vermittelt Kredite an KMU quer durch das Land und über alleBranchen hinweg. Auch wenn das Portfolio auf kleine Unternehmenkonzentriert ist, ist es regional und branchenmäßig sehrdiversifiziert und bildet die deutsche Wirtschaft in dieser Hinsichtgut ab. "Der Stresstest zeigt: Das Anlageportfolio von Funding Circle istkrisenresistentFür den Stresstest entwickelte Funding Circle zunächst einmakroökonomisches Modell, anhand dessen die Wirkung einer Rezessionnach Vorgaben der EBA simuliert und Aussagen über die erwarteteAnzahl an Firmeninsolvenzen in diesem Szenario getroffen werdenkönnen.Dazu nutzen die Risikoanalysten von der EBA vorgegebene Variablensowie statistische Daten zur Entwicklung der deutschen Wirtschaftseit den frühen 2000er Jahren. Unter der Prämisse, dass das deutscheKMU-Segment im Vergleich zur Gesamtwirtschaft eine größereKrisenresistenz besitzt, stellen die auf dieser Datenbasissimulierten Insolvenz- und Kreditausfallraten für KMU einkonservatives Szenario dar.Die starke Korrelation zwischen Firmeninsolvenzen undForderungsausfällen im Kreditgeschäft lässt schließlich Rückschlüssedarauf zu, wie das KMU-Portfolio von Funding Circle im Falle einererneuten Finanz- und Wirtschaftskrise reagieren würde:- Im Falle einer Finanz- und Wirtschaftskrise nach demvorgegebenen extremen Szenario, müssten Anleger während derschlimmsten Phase in Deutschland mit gesteigerten Kreditausfällenzwischen 30 und 35 Prozent rechnen. Im Vergleich dazu wäre in anderenLändern mit einem Anstieg um 100 bis 150 Prozent zu rechnen.- Nach Funding Circles Simulation würde sich die erwarteteNettorendite für das gesamte KMU-Portfolio auch ohne eingreifendeMaßnahmen zur Folgenminimierung in einer Spanne von drei und fünfProzent bewegen. Die prognostizierte Nettorendite auf der Plattformliegt derzeit zwischen fünf und sieben Prozent.- Anleger können mit der Geldanlage in Kleinunternehmen überFunding Circle also auch in Krisenzeiten eine deutlich positiveund stabile Rendite erzielen,indem sie ihr Anlageportfolio diversifizieren - also ihreInvestitionen möglichst breit über verschiedene KMU-Kredite streuen.- Die unter dem EBA-Szenario angenommenen Belastungen sind extremhoch und betreffen zahlreiche Variablen wie die Wachstumsrate desBruttoinlandsprodukts (BIP), Inflationsrate, Eigenheimpreise,Aktienindizes, langfristige Anleiherenditen, Erdöl- und Metallpreisesowie die Arbeitslosigkeitsquote."Für Anleger, die auch im Falle einer Wirtschaftskrise einestabile und rentable Geldanlage haben wollen, ist der deutscheMittelstand eine verlässliche Wahl", erklärt Seeger. "Investitionenin KMU sind weniger anfällig gegenüber einer wirtschaftlichangespannten Situation als viele andere Anlageklassen. Selbst in demvon uns getesteten Extremszenario würfen Investitionen in deutscheKMU nach unseren Erkenntnissen noch eine Rendite von ca. vier Prozentab. Das macht den deutschen Markt auch für internationale Investoreninteressant."Die Ergebnisse auf die deutsche Wirtschaft bezogenUm Aussagen für das eigene Anlageportfolio treffen zu können, hatFunding Circle auch die Widerstandsfähigkeit der deutschenVolkswirtschaft getestet - mit überraschend positiven Ergebnissen:- Deutschland gehört zu den widerstandsfähigsten Märkten in derEuro-Zone und ist damit wesentlich weniger anfällig gegenüberwirtschaftlichen Krisen als andere Volkswirtschaften.- Eine erneute Weltfinanzkrise hätte derzeit ähnliche Auswirkungenauf die deutsche Volkswirtschaft wie die Krise des Jahres 2008.- Die Widerstandsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft ist vorallem auf den starken deutschen KMU-Sektor zurückzuführen, der über99% aller Unternehmen in Deutschland repräsentiert.- Der deutsche Markt ist weit weniger konzentriert als in anderenVolkswirtschaften. Da die deutsche Wirtschaft nicht von einigenwenigen Großunternehmen dominiert wird, haben einzelne Firmenpleitenweitaus weniger Einfluss auf die Gesamtwirtschaft als Insolvenzen inanderen Ländern."Wir haben bereits vor unserem Test erwartet, dass der deutscheKMU-Sektor sehr gut abschneiden würde", erklärt Seeger. "DieErgebnisse des Tests werden wir nun für die Weiterentwicklung unsererRisikostrategie nutzen."Weitere Informationen zum Funding Circle Stresstest finden Sieunter: https://www.fundingcircle.com/de/blog/stresstestÜber den Funding Circle StresstestDas von Funding Circle im Stresstest angewandte Szenario wurde vonder European Banking Authority (EBA) erstellt. Es wird von Banken undFinanzinstituten angewandt, um die Risiken im Falle einerinternationalen Wirtschafts- und Finanzkrise zu bestimmen. Die EBAkooperiert mit allen nationalen Zentralbanken der Europäischen Union,insbesondere denjenigen der Euro-Zone, und gestaltet das Testszenarioso realistisch wie möglich. Das Szenario bildet Krisen ab, welche dieEU-Wirtschaft am stärksten erschüttern würden: So geht es von einemRückgang des BIP-Wachstums, einem Anstieg der Zinssätze, derUnternehmensfinanzierungen erschwert, einem Verfall derImmobilienpreise sowie einer Zunahme von Arbeitslosigkeit aus. Damitbildet der Test ein äußerst negatives Rezessionsszenario ab. FundingCircle Deutschland hat dieses Szenario auf sein Portfolio übertragen,das sich ausschließlich aus deutschen KMU-Krediten zusammensetzt. DieKreditplattform hat den Stresstest auch für ihre anderen Märkte, denNiederlanden Großbritannien und den USA, durchgeführt.Über Funding CircleFunding Circle ist der globale Online-Marktplatz für dieFinanzierung von Kleinunternehmen. Seit seiner Gründung 2010 hat dasUnternehmen global Kredite im Wert von insgesamt mehr als 6 Mrd. Euroan 51.000 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vermittelt. Über80.000 private Anleger sowie Finanzinstitutionen (wie z. B. die KfW,die Europäische Investitionsbank und die British Business Bank) habendiese über die Funding Circle Plattform mit Kapital unterstützt und2017 so weltweit 75.000 Arbeitsplätze unterstützt.Funding Circle wurde in London (Großbritannien) gegründet undoperiert in Großbritannien, den USA sowie Deutschland und denNiederlanden. Das Deutschlandgeschäft von Funding Circle wird vomBerliner Team mit umfassender Finanz- und Tech-Expertise unter derLeitung von Thorsten Seeger geführt. [Stand: Juni 2018]Über Online-Marktplätze für UnternehmensfinanzierungKleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben es in Deutschlandschwer, über Banken, Volksbanken und Sparkassen Zugang zuFremdkapital zu bekommen, wenn sie es brauchen. Online-Marktplätzefür Unternehmensfinanzierung wie Funding Circle sind die zuverlässigeAlternative, die diese Versorgungslücke füllt. Auf seiner Plattformvermittelt Funding Circle Kredite zwischen 5.000 und 250.000 Euro fürdie Wachstums- und Innovationsvorhaben deutscher KMU. Und dasschnell, unbürokratisch und flexibel: Das Finanzierungsangeboterhalten Unternehmer in der Regel innerhalb von 24 Stunden, dieAuszahlung erfolgt für gewöhnlich in sieben Tagen und eine vorzeitigeTilgung ist jederzeit gebührenfrei möglich. Privatpersonen undinstitutionellen Anlegern bieten Investitionen in UnternehmenskrediteZugang zu einer neuen Anlageklasse mit attraktivenRenditemöglichkeiten - und leisten schon ab 100 Euro einen wertvollenBeitrag zur lokalen Wirtschaft.