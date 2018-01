Fundamentale Aktienanalyse: Berechnung des Cashflow

Eine der wichtigsten Kennzahlen zur Aktienbewertung ist der Cashflow. Der Begriff stammt aus dem Englischen und heißt übersetzt „Geldfluss“. Gemeint sind damit der tatsächliche Zufluss von bzw. der Zuwachs an Geldmittel in einem Unternehmen. Größte Bedeutung gewinnt die Betrachtung des Cashflows vor allem bei Unternehmen, die sich in einer Umbruch- bzw. Turnaround-Situation...