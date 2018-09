Fundamenta Real Estate plant Wechsel an die SIX Swiss Exchange

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Zug (awp) - Der nächste Zugang an der Schweizer Börse zeichnet sich ab. Die Immobiliengruppe Fundamenta Real Estate strebt im Zusammenhang mit einer geplanten Kapitalerhöhung einen Wechsel an die SIX Swiss Exchange an.

Ein Listing an der wichtigsten Schweizer Börse verschaffe der Gesellschaft eine bessere Ausgangslage für die zukünftige Weiterentwicklung, teilte die heute an der Berner Börse BX kotierte Fundamenta am Mittwoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten