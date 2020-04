Fundamenta Real Estate: Das wird noch ein spannendes Thema!

Per 27.04.2020, 02:00 Uhr wird für die Aktie Fundamenta Real Estate am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 15.8 CHF angezeigt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Fundamenta Real Estate führt bei einem Niveau von 45 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 32,31 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Fundamenta Real Estate liegt mit einer Dividendenrendite von 3,17 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die ""-Branche hat einen Wert von 4,42, wodurch sich eine Differenz von -1,25 Prozent zur Fundamenta Real Estate-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Fundamenta Real Estate mit einem Wert von 17,59 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 20,19 , womit sich ein Abstand von 13 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.