Fundamenta Baupartner: Hausbau mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Magdeburg (ots) - Die Fundamenta Baupartner GmbH aus Magdeburg istseit 1992 im Baugeschäft aktiv. Im Hausbau-Unternehmen trifftTradition auf Moderne. Der Firmengründer Alfred Knoke verantwortetvorranging die Verwaltung von Fundamenta, während sein Sohn undebenfalls Geschäftsführer Christian Knoke, das Unternehmen in dasdigitale Zeitalter überführt. Gemeinsam sind sie in der Zentrale inMagdeburg für einen reibungslosen Ablauf bei Fundamenta und dieerfolgreiche Projektierung der Bauvorhaben verantwortlich.Fundamenta bietet seit 26 Jahren Bauleistungen aus einer Hand inder Region Magdeburg an, mittlerweile wurden neue Baugebiete inHalle, Brandenburg, Potsdam, Berlin und Dresden erschlossen.Kein Haus(bau) von der StangeDas größte Alleinstellungsmerkmal von Fundamenta ist dieErrichtung von individuellen Häusern. Die Massivhäuser werden exaktnach Kundenwunsch durch einen angeschlossenen Architekten auslangjähriger Partnerschaft konzipiert und von Fundamenta gebaut. DieHausbau-Firma verzichtet dabei gänzlich auf einen Katalog, weil keingebautes Haus dem anderen gleicht.Dabei ist die Umsetzung eines Hausbau-Projektes wesentlichkomplexer, als nur ein passendes Grundstück zu finden, einHausbau-Unternehmen auszuwählen, zu berechnen, ob das Nettoeinkommenausreicht, um Zinsen und Tilgung für die Finanzierung zu bezahlen.Transparente Baunebenkosten"Viele Bauherren unterschätzen im Vorfeld ihrer Planungen das oftgewaltige Ausmaß an Bau-Nebenkosten, welche etwa ein Viertel desGesamtbudgets ausmachen können", erklärt Fundamenta-GeschäftsführerChristian Knoke. Häuslebauer, die diese Kosten nicht kennen, könntenmit ihrem Bauprojekt scheitern. Fundamenta setzt auf höchsteTransparenz und weist in der Bauleistungsbeschreibung alle wichtigenInformationen für den Bauherrn aus, unter anderem auch dieBaunebenkosten. "Bei uns weiß jeder Kunde, mit welchen Kosten er fürsein Traumhaus kalkulieren muss", ergänzt Fundamenta-Gründer AlfredKnoke.Qualitätsgemeinschaft "Das sichere Haus"Im Jahr 2004 hat Alfred Knoke, als Resultat langjährigerBauerfahrung die Qualitätsgemeinschaft "Das sichere Haus"mitgegründet. Die Initiative verfolgt das Ziel, Bauherren dabei zuunterstützen, ihre Wohnimmobilien gegen Einbrüche zu schützen. DieIdee ist entstanden, nachdem ein Gründungsmitglied selbst zum Opfervon Einbruch und Diebstahl wurde. zur Initiative gehören das LKASachsen Anhalt, die Polizei, die IHK und die Handwerkskammern Halleund Magdeburg sowie regionale Handwerksfirmen (Errichter). Mitregelmäßigen Veranstaltungen, Vorträgen und Schulungen sollen Bürgernicht nur für Einbruchsschutz sensibilisiert werden, sondern darüberhinaus aktive Maßnahmen erfahren, wie sie ihre Immobilie vorKriminellen schützen können. Bei Fundamenta gehören diesicherheitsrelevanten Einbruchsschutzmaßnahmen wie bei Türen undFenstern (mechanischer Einbruchsschutz) zum Standard beim Hausbau.Ohne spezielle Sicherheitsstandards wird kein Haus von Fundamenta aneinen Bauherrn übergeben.