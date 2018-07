Fund.com Inc: DAS sind mal Neuigkeiten!

Für die Aktie Fund.com Inc stehen per 25.07.2018 4 USD zu Buche. Fund.com Inc zählt zum Segment "Internetsoftware und -dienste".Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Fund.com Inc entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Fund.com Inc beläuft sich mittlerweile auf 1,88 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 4 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +112,77 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,24 USD. Somit ist die Aktie mit +78,57 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

