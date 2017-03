FunandDrive.TV und Motorredaktion.com / Das Automagazin aus der Hauptstadt und die Motorredaktion aus Hamburg ziehen positive Bilanz eines journalistischen Experimentes

Hamburg (ots) - Seit nunmehr sechs Jahren arbeiten zweiAutoredaktionen zusammen, wie sie gegensätzlicher nicht vorstellbarsind. Die Einen alt eingesessen in Hamburg, bekennende PS-Junkies undStammgäste im automobilen Oberhaus. Die Anderen als ehemaligeWestberliner intellektualistische Grenzgänger, als Hauptstädterinzwischen Teilzeit-Radfahrer.Trotzdem haben die "Motorredaktion" (HH) und "fun & drive" (B) ausihrem redaktionellem Tagesgeschäft ein journalistisches Crossoverentwickelt. Psychologen würden bei solch einem Zusammenspiel bipolareStörungen diagnostizieren. Physiker wissen, dass zwischen zweiunterschiedlich aufgeladenen Polen Spannung entsteht. Daraus lässtsich Energie gewinnen; nicht nur bei Elektrofahrzeugen.So stehen leidenschaftliche Berichte über Supersportwagen nebensarkastischen Beiträgen über Spritspar-Rekorde. Was wie redaktionelleKonzeptionslosigkeit daherkommt, spiegelt in Wirklichkeit dasaktuelle Kaufverhalten auf dem Neuwagenmarkt. Die Motorleistung desbiederen VW Golf hat sich in den letzten 20 Jahren vervierfacht,während ausgerechnet der Porsche Cayenne aus Umweltgründen als Dieselgekauft wird. Der SUV-Markt ist nahezu explodiert, denn alle wollenzurück zur Natur, bloß niemand zu Fuß.Was soll der Motorjournalist machen, wenn die Zuschauerscharenweise zu den Vegetariern überlaufen, aber in der Garage ein V8steht? Darf man zeigen, dass auch provozierte Pazifisten an der Ampelplötzlich Vollgas geben? Bei solch schizoidem Umweltverhalten lohntsich eine saubere Gedanken-Müll-Trennung nicht mehr.Nach sechs Jahren haben die beiden Redaktionen diesesprogrammatische "Sowohl-als-auch" zum Format erklärt. Für dieHamburger bleibt nun mal ein Stein des Anstoßes das Newtonmeter unddie Berliner halten ihre Spott-Drossel-Klappe nicht. Beidesproduziert dann Drehmoment aus den Gehirnwindungen. PS, was hiertatsächlich postscriptum meint: Die Zusammenarbeit wurde dieser Tageverlängert.Fun + Drive sendet zweimal die Woche auf TV BerlinImmer am Dienstag um 19:45 h und 22:45 h und im Internet aufwww.youtube.com/user/funanddrive oder www.funanddrive.tvDie Filme der Motorredaktion sind u.a. hier zu sehen:https://www.youtube.com/user/motoraktionAlle weiteren Infos zu Inhalten und Verbreitung unterwww.motorredaktion.comPressekontakt:KUTZNER COMMUNICATIONRudolstaedter Str. 11210713 BerlinTel. +49 (0) 30 327 657 18Mobil +49 171 21 57 444pierre.kutzner@web.demotorredaktion.com+49 40 24 00 24 0Original-Content von: Filmbrauerei GMBH, übermittelt durch news aktuell