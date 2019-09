FunFair Technologies, marktführender Technologieanbieter für Blockchain-Casinos, für erste tokenbasierte Lieferantenlizenz der Isle of Man zugelassen

Douglas, Isle Of Man (ots/PRNewswire) - FunFair Holdings (IOM)LTD, - FunFair Technologies, die marktführende dezentraleB2B-Casino-Plattform, erhielt als erstes Unternehmen der Branche einetokenbasierte Lieferantenlizenz der Isle of Man.Die Lizenz soll das kontinuierliche Wachstum und die breitereGeschäftsstrategie von FunFair unterstützen, die sich auf reguliertesGlücksspiel im Blockchain-Bereich konzentriert. Sie wird es FunFairermöglichen, im Rahmen einer Tier-1-Spielgerichtsbarkeit zuoperieren, die vollständige Einhaltung der Vorschriften zugewährleisten und die mit FunFair betriebenen Casino-Kunden undEndverbraucher weiter zu schützen.FunFair steht damit auch direkt vor den Lizenznehmern der Isle ofMan als die legitimste Blockchain-Casino-Plattform auf dem Markt.Darüber hinaus kann FunFair die enormen Vorteile der Blockchain undder FunFair-Plattform nutzen, um Unternehmen durch ihr Whitelabel-und Betreiberlizenzangebot zu begeistern.Im Rahmen des Zulassungsprozesses hat FunFair die FunFair Holdings(IOM) Ltd mit Sitz auf der Isle of Man gegründet, um eng mitAufsichtsbehörden und anderen lizenzierten Organisationen der Inselzusammenzuarbeiten.Stefan Kovach, CCO bei FunFair Technologies, kommentierte: "Wirsind unglaublich stolz und freuen uns, dass wir für eine Lizenz voneiner Tier-1-Gaming-Gerichtsbarkeit zugelassen wurden. Dieslegitimiert nicht nur das Blockchain-Gaming-Ökosystem von FunFair,sondern hält uns auch an der Spitze der regulierten, dezentralenTechnologie und des tokenbasierten Glücksspiels".Lyle Wraxall, CEO von Digital Isle of Man, kommentierte: "DieDigital Isle of Man freut sich, FunFair auf der Isle of Man alsersten Betreiber begrüßen zu dürfen, der eine tokenbasierteSoftware-Lieferantenlizenz in unserer Gerichtsbarkeit erhalten hat.Die Agentur arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung der digitalenSektoren der Insel. Was diese Lizenz für uns so aufregend macht, ist,dass sie zwei unserer Schlüsselsektoren verbindet: eGaming undBlockchain. Als Ergänzung zu unserem Cluster von digitalenInteressenvertretern wird FunFair bestehenden Betreibern der Isle ofMan die Möglichkeit bieten, im Rahmen der Lizenz neue Produkte zuerwerben."Informationen zu FunFair TechnologiesFunFair ist der führende B2B-Blockchain-Casino-Plattformanbieter,der die Online-Casino-Branche revolutioniert. Das Angebot von FunFairerstreckt sich sowohl auf Betreiber als auch auf Whitelabels; zweiMarken sind live und eine weitere ist in der Entwicklung. FunFairkonzentriert sich weiterhin auf seine Mission, die ultimativeBlockchain-Casino-Plattform anzubieten, auf der VerbraucherWeltklasse-Spiele erleben können, die fairer, sicherer, effizienterund benutzerfreundlicher sind.Pressekontakt:Stefan Kovachstefan.kovach@funfair.io+44 7932 111228Original-Content von: FunFair Holdings (IOM) Ltd, übermittelt durch news aktuell