Fulton: Es wird immer turbulenter!

Am 20.07.2018 ging die Aktie Fulton an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 17,6 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Fulton entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Analysteneinschätzung: Für Fulton liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 7 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fulton vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 18,29 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17,6 USD) könnte die Aktie damit um 3,9 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Fulton-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

