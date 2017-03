Restlos ausverkauftes Südtiroler Wirtschaftsforum unter demMotto "Die digitale Herausforderung" begeistert Führungskräfteaus Italien, Österreich und DeutschlandInnsbruck (ots) - Das erstklassige Programm des 13. SüdtirolerWirtschaftsforums zog 400 hochrangige Teilnehmer/-innen nach Brixen,die neben den inspirierenden Vorträgen auch die Möglichkeit zumGedankenaustausch nutzten. Neben dem internationalen Programm bot dieVeranstaltung die einzigartige Gelegenheit, Kontakte mitEntscheidungsträgern/-innen aus Italien, Deutschland und Österreichzu knüpfen und zu pflegen.Nach der Begrüßung durch den Südtiroler Landeshauptmann undWirtschaftslandesrat Arno Kompatscher sorgten Vortragende aus allerWelt für ein spannendes Programm, das dieses Jahr ganz im Zeichen derkomplexen digitalen Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaftstand. Internationale Experten/-innen beleuchteten das Thema ausunterschiedlichsten Perspektiven:Robert Tibbo, Menschenrechtsanwalt und Fluchthelfer desWhistleblowers Edward Snowden, beschäftigte sich mit einer extremenAusprägung der digitalen Kommunikation und erzählte von Mut undZivilcourage sowie von den ungewöhnlichen Wegen, auf denen er seinenMandanten aus der Gefahrenzone bringen konnte.Hap Klopp, Gründer der Weltmarke The Northface, bezeichneteUnzufriedenheit, Querdenken und gutes Timing als seineErfolgsfaktoren. Die wichtigste Innovation der vergangenen Jahre istaus seiner Sicht die neue Art des Innovierens - Open Innovation unddie Lust am Zusammenführen von Know-how aus verschiedenenDisziplinen.Christian Liensberger, Südtiroler bei Microsoft in Seattle, leitetdas Entwicklungsteam für die digitale Assistentin Cortana. Erprophezeit, dass virtuelle digitale Assistenten eine ähnlicheRevolution darstellen werden wie es das Internet war. Bereits jetztwürden 100 Millionen Menschen Cortana mindestens einmal im Monatverwenden.Silvia Vianello, international erfahrene Digital MarketingExpertin und Professorin an der renommierten Bocconi UniversitySchool of Management, wirft einen kritischen Blick auf neueTechnologien, die keineswegs immer einfach anzuwenden seien. WennMitarbeiter nicht ausreichend geschult würden, verursachten neueTechnologien mehr Kosten als Nutzen.Die Veranstaltung wurde vom Management Center Innsbruck inPartnerschaft mit dem Verlag business bestseller, Südstern, demNetzwerk "Südstern" für Südtiroler im Ausland, sowie der StiftungSüdtiroler Sparkasse organisiert.Vorschau 2018: Das nächste Südtiroler Wirtschaftsforum findet amFreitag, dem 16. März 2018, statt.Weitere Informationen: www.wirtschaftsforum.itBilddownload: http://www.ots.at/redirect/mci18Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic RelationsTel.: +43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell