Fullsun: Alles im Griff?

Der Kurs der Aktie Fullsun steht am 09.01.2020, 19:58 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0.17 HKD.

Unser Analystenteam hat Fullsun auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fullsun-Aktie hat einen Wert von 34,38. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,55). Fullsun ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,55). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Fullsun.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Fullsun-Aktie beträgt dieser aktuell 0,39 HKD. Der letzte Schlusskurs (0.155 HKD) liegt damit deutlich darunter (-60,26 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Fullsun somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 0,13 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+19,23 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Fullsun ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird Fullsun auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Fullsun erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -76,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 3,8 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -80,47 Prozent im Branchenvergleich für Fullsun bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,8 Prozent im letzten Jahr. Fullsun lag 80,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.